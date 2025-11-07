Contradições e incertezas: quem realmente trouxe Bilal Brahimi ao Santos?Divergências entre Marcelo Teixeira e Vojvoda expõem ruídos internos na contratação do atacante argelino, que ainda busca espaço no elenco
O Santos vive um novo capítulo de turbulência fora de campo, agora envolvendo a contratação do atacante argelino Bilal Brahimi. O jogador sequer foi relacionado na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na última quinta-feira (06/11), no Allianz Parque e iniciou uma polêmica sobre sua contratação no clube.
Em entrevista à TV Santa Cecília, o presidente Marcelo Teixeira apresentou versões diferentes sobre a origem da chegada do jogador. Primeiro, afirmou que a negociação foi “uma indicação de Vojvoda”. Contudo, em seguida, mudou o tom e disse que o atleta “foi avaliado pelo departamento de análise e insistentemente pedido pela comissão técnica”.
“Vem dos avaliadores, e foi uma indicação do Vojvoda. Ele fez (a indicação) e insistiu para que o Santos contratasse o Brahimi. Os avaliadores fazem essas apresentações ao departamento de futebol. Nem passa por nós antes de todos fazerem os trabalhos, as análises, e aí posteriormente chega ao Comitê de Gestão”, explicou o dirigente.
” Nós não fazemos treinamento nem escalamos jogador. No caso deste jogador, ele veio avaliado pelos scouts, mas depois insistentemente pedido pela comissão técnica” completou Teixeira.
Vojvoda tem outra versão
A fala do presidente, no entanto, contrasta com a versão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino afirmou que não conhecia Brahimi antes da negociação, embora tenha dado o aval para a contratação.
“Ele foi um jogador consultado e que perguntaram para mim se conhecia. Eu não conhecia, analisei e pedi informações. A janela estava perto de fechar, e é um jogador que precisa de uma adaptação. Quando o contratamos, vi os vídeos e conheço a situação. Não conhecia Brahimi, mas dei o aval para ele estar no elenco”, declarou Vojvoda.
As tratativas pelo atacante começaram ainda sob o comando de Cleber Xavier, que também teria aprovado a contratação. De acordo com informações de bastidores, a indicação partiu de um empresário e chegou ao clube por meio do diretor de futebol Alexandre Mattos.
Com dificuldades financeiras e sem margem para grandes investimentos, o Santos viu em Brahimi uma oportunidade de baixo custo, já que a chegada do jogador não envolveu pagamento de taxa de transferência.
Brahimi sem espaço no Santos
Até o momento, o argelino soma apenas 26 minutos em campo pelo clube. A comissão técnica afirma que o atleta segue em processo de adaptação ao futebol brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras, Vojvoda explicou por que o atacante ficou fora da lista de relacionados.
“Não foi relacionado porque tínhamos outras opções no banco. Em um jogo fora de casa, preferi começar com Robinho, então a substituição de Robinho foi Caballero. Na esquerda tinha Guilherme, se quiséssemos força tínhamos Thaciano e Tiquinho. Queria relacionar gente que precisaria. Se acontecesse algo no meio, teria Schmidt, Rincón. Um tem que ficar fora, e hoje foi Brahimi. Isso não significa que não seja um jogador considerado”, disse Vojvoda.
Enquanto tenta esclarecer as divergências internas e recuperar estabilidade nos bastidores, o Santos também busca soluções em campo para reagir no Campeonato Brasileiro.
