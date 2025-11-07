Conselho do Corinthians pressiona Soldado e cobra novo diretor

Integrantes do Conselho de Orientação (Cori) pediram um dirigente estatutário para o presidente Osmar Stabile e pressionam pela saída do diretor / Crédito: Jogada 10

Integrantes do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians cobraram a nomeação de um diretor estatutário de futebol em reunião realizada em 29 de outubro, conforme registrado em ata. O encontro contou com a presença do presidente Osmar Stabile, que decidiu comparecer no lugar do executivo Fabinho Soldado. O diretor foi convocado pelo conselho para prestar esclarecimentos sobre gastos no departamento de futebol, mas não apareceu. A decisão de Stabile de preservar o executivo não conteve as críticas. Segundo relatos, conselheiros vêm pressionando o presidente pela demissão de Fabinho, que comanda o futebol alvinegro desde a saída de Rubens Gomes (Rubão), em maio de 2024. Ainda assim, o mandatário tem resistido à pressão, embora a continuidade de Soldado em 2026 seja tratada como incerta.

O presidente do Cori, Miguel Marques e Silva, afirmou na reunião que a função desempenhada atualmente por Fabinho “poderia estar sendo exercida por um diretor de futebol estatutário”. Assim, ele reforçou a cobrança por uma figura prevista no estatuto corintiano. Outro ponto debatido foi o contrato de logística firmado com a empresa Offside, substituta da antiga parceira Pallas. O conselheiro Caetano Blandini questionou o possível aumento de custos com a nova operação. Em resposta, Stabile apresentou números que, segundo ele, mostram uma redução significativa nas despesas. Gestão atual do Corinthians cometendo os mesmos erros? Durante a discussão, o conselheiro Felipe Legrazie Ezabella questionou Stabile se ele “não estaria repetindo erros de gestões anteriores ao não nomear um diretor de futebol”. Além disso, ele apontou para a importância de ter um responsável estatutário pela área. O presidente respondeu que, até o fim do ano, o modelo atual estará sendo mantido. A reunião também abordou outros temas delicados, como o pedido para que o atacante Memphis Depay deixasse o hotel de luxo pago pelo clube, com custo mensal de R$ 250 mil. Além da autorização de um empréstimo de R$ 100 milhões para reforçar o caixa corintiano.