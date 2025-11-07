Conselho do Corinthians pressiona Soldado e cobra novo diretor

Conselho do Corinthians pressiona Soldado e cobra novo diretorIntegrantes do Conselho de Orientação (Cori) pediram um dirigente estatutário para o presidente Osmar Stabile e pressionam pela saída do diretor
Integrantes do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians cobraram a nomeação de um diretor estatutário de futebol em reunião realizada em 29 de outubro, conforme registrado em ata. O encontro contou com a presença do presidente Osmar Stabile, que decidiu comparecer no lugar do executivo Fabinho Soldado. O diretor foi convocado pelo conselho para prestar esclarecimentos sobre gastos no departamento de futebol, mas não apareceu.
A decisão de Stabile de preservar o executivo não conteve as críticas. Segundo relatos, conselheiros vêm pressionando o presidente pela demissão de Fabinho, que comanda o futebol alvinegro desde a saída de Rubens Gomes (Rubão), em maio de 2024. Ainda assim, o mandatário tem resistido à pressão, embora a continuidade de Soldado em 2026 seja tratada como incerta.
O presidente do Cori, Miguel Marques e Silva, afirmou na reunião que a função desempenhada atualmente por Fabinho “poderia estar sendo exercida por um diretor de futebol estatutário”. Assim, ele reforçou a cobrança por uma figura prevista no estatuto corintiano.
Outro ponto debatido foi o contrato de logística firmado com a empresa Offside, substituta da antiga parceira Pallas. O conselheiro Caetano Blandini questionou o possível aumento de custos com a nova operação. Em resposta, Stabile apresentou números que, segundo ele, mostram uma redução significativa nas despesas.
Gestão atual do Corinthians cometendo os mesmos erros?
Durante a discussão, o conselheiro Felipe Legrazie Ezabella questionou Stabile se ele “não estaria repetindo erros de gestões anteriores ao não nomear um diretor de futebol”. Além disso, ele apontou para a importância de ter um responsável estatutário pela área. O presidente respondeu que, até o fim do ano, o modelo atual estará sendo mantido.
A reunião também abordou outros temas delicados, como o pedido para que o atacante Memphis Depay deixasse o hotel de luxo pago pelo clube, com custo mensal de R$ 250 mil. Além da autorização de um empréstimo de R$ 100 milhões para reforçar o caixa corintiano.
Fabinho Soldado, que hoje atua sozinho na gestão do futebol, assumiu a linha de frente do departamento após o rompimento entre Rubão e o então presidente Augusto Melo, no início do ano. Desde então, o cargo de diretor estatutário segue vago, e o tema voltou a gerar insatisfação interna e pressão política sobre a atual gestão.
