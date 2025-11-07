Com rodada quase perfeita, Fluminense aumenta chances de vaga na próxima Libertadores

Tricolor se aproveita de tropeços de Bahia, São Paulo e Vasco e aumenta diferença para cinco pontos dentro do G7 do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense fez o dever de casa diante do Mirassol, no Maracanã, e venceu por 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca elevou suas chances de classificação para a próxima Libertadores, visto que aumentou a diferença para o São Paulo em cinco pontos, com seis rodadas pela frente até o fim da competição. Dessa forma, além do triunfo, os comandados do técnico Luís Zubeldía viram adversários tropeçarem, com exceção do Botafogo que venceu o Vasco. O Tricolor Paulista ficou no empate com o Flamengo, na Vila Belmiro, enquanto o Bahia perdeu para o Atlético-MG na Arena MRV.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem, no momento, 77% de chance de garantir a vaga na próxima edição do torneio continental. Com 50 pontos, o time ocupa a sétima colocação e se aproveita da final entre Flamengo e Palmeiras que praticamente abriu mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flu está na semifinal da Copa do Brasil, com jogos contra o arquirrival Vasco em dezembro. Esse é outro caminho para que a equipe consiga a vaga e tente lutar pelo bi em 2026. Pedreiras no caminho Nas próximas três rodadas, o Tricolor terá pela frente nada menos que os três primeiros colocados. Nesse sentido, visita o Cruzeiro, dia 9 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mineirão. A Raposa segue na disputa do título, com 63 pontos, um pouco atrás dos outros dois adversários do Fluminense: Flamengo (65) e Palmeiras (68).