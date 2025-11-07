Com Neymar, Santos divulga relacionados para o duelo contra o Flamengo

Bilal Brahimi também integra lista, enquanto Victor Hugo e Mayke desfalcam o Peixe no embate no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Santos divulgou nesta sexta-feira (07/11) a lista de relacionados para o duelo contra o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para este domingo (09/11), às 18h30, no Maracanã. A principal novidade é o retorno de Neymar, poupado no clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira. Outra presença confirmada é a do atacante Bilal Brahimi, que ficou fora do confronto anterior e volta a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Além da dupla, o zagueiro Luan Peres e o lateral JP Chermont também estão de volta. O zagueiro cumpriu suspensão diante do Palmeiras, enquanto o lateral-direito vai entrar na vaga de Mayke, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

O meia Victor Hugo é outro desfalque certo. Titular em jogos recentes, o jogador pertence ao Flamengo e, por cláusula contratual, não poderá atuar contra o clube carioca. A delegação santista embarca para o Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira, com treino agendado para sábado na capital fluminense. Embora tenha divulgado uma lista com 26 atletas, o Santos precisará realizar três cortes antes da partida. Afinal, apenas 23 podem ser relacionados oficialmente para o jogo. Confira os jogadores convocados pelo Santos Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Fernandes.

Defensores: Luan Peres, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Zé Ivaldo, Escobar, Souza, JP Chermont e Adonis Frías.

Meias: João Schmidt, Zé Rafael, Tomás Rincón, Neymar Jr., Willian Arão, Thaciano, Rollheiser e Gabriel Bontempo.

Atacantes: Robinho Jr., Tiquinho Soares, Guilherme, Caballero, Lautaro Díaz, Brahimi e Barreal. O Santos ocupa a parte intermediária da tabela e busca pontos fora de casa para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Além disso, busca seguir na briga por uma vaga na Sul-Americana.