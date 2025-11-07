Chelsea x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragemBlues tentam encostar no pelotão de frente e, para isso, encaram o desesperado e em crise Wolves, que ainda não triunfou na competição
Uma semana depois do confronto pelas oitavas da Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Wolverhampton se reencontram. Assim, desta vez, as equipes medem forças no Stamford Bridge, em Londres, às 17h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League.
Naquela oportunidade, os comandados do técnico Enzo Maresca superaram os Lobos, em pleno Molineux, e confirmaram presença na próxima fase do torneio. O confronto teve emoção até o fim, visto que os donos da casa reagiram no segundo tempo e venderam caro a derrota por 4 a 3, embora estejam, atualmente, na lanterna da liga.
Onde assistir
O confronto deste sábado (8) terá a transmissão da ESPN (Tv Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).
Como chega o Chelsea
Os Blues terão mais um desfalque para a próxima rodada da Premier League. Trata-se de Romeo Lavia, que acusou problema na coxa e se juntou a Cole Palmer, Levi Colwill, Dario Essugo e Benoit Badiashile no Departamento Médico. Além disso, Mykhailo Mudryk segue de fora por causa da suspensão em virtude do caso de doping.
Por outro lado, o técnico Enzo Maresca terá dois retornos. Entre eles, Pedro Neto, que deve ser titular, e Liam Delap, que cumpriu suspensão e está liberado para estar entre os relacionados.
Como chega o Wolverhampton
Com a demissão de Vitor Pereira, o Wolves segue na busca por um novo treinador para tentar fazer o elenco reagir. No momento, a equipe inglesa soma apenas dois pontos e ainda não comemorou pelo menos uma vitória na competição.
Nesse sentido, para o duelo com o Chelsea, Emmanuel Agbadou, suspenso, e Matt Doherty, Leon Chiwome e Rodrigo Gomes, lesionados, estão fora de combate. Por fim, conhecidos do público brasileiro, Jhon Arias, André e João Gomes estão à disposição.
CHELSEA X WOLVERHAMPTON
11ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 08/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Stamford Bridge, em Londres.
CHELSEA: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca
WOLVERHAMPTON: Johnstone; Toti, Krejci, S. Bueno; Tchatchoua, André, João Gomes, Hugo Bueno; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen. Técnico: James Collins
Árbitro: Andrew Kitchen
Assistentes: Adrian Holmes e Wade Smith
VAR: Craig Taylor