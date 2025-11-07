Chelsea x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues tentam encostar no pelotão de frente e, para isso, encaram o desesperado e em crise Wolves, que ainda não triunfou na competição / Crédito: Jogada 10

Uma semana depois do confronto pelas oitavas da Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Wolverhampton se reencontram. Assim, desta vez, as equipes medem forças no Stamford Bridge, em Londres, às 17h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. Naquela oportunidade, os comandados do técnico Enzo Maresca superaram os Lobos, em pleno Molineux, e confirmaram presença na próxima fase do torneio. O confronto teve emoção até o fim, visto que os donos da casa reagiram no segundo tempo e venderam caro a derrota por 4 a 3, embora estejam, atualmente, na lanterna da liga.

Onde assistir O confronto deste sábado (8) terá a transmissão da ESPN (Tv Fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Como chega o Chelsea Os Blues terão mais um desfalque para a próxima rodada da Premier League. Trata-se de Romeo Lavia, que acusou problema na coxa e se juntou a Cole Palmer, Levi Colwill, Dario Essugo e Benoit Badiashile no Departamento Médico. Além disso, Mykhailo Mudryk segue de fora por causa da suspensão em virtude do caso de doping. Por outro lado, o técnico Enzo Maresca terá dois retornos. Entre eles, Pedro Neto, que deve ser titular, e Liam Delap, que cumpriu suspensão e está liberado para estar entre os relacionados.