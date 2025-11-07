Carrascal volta à seleção da Colômbia e desfalca o Flamengo

Carrascal volta à seleção da Colômbia e desfalca o FlamengoJogador de 27 anos está na lista de Néstor Lorenzo e ficará fora da partida contra o Sport, em duelo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão
O meia Jorge Carrascal, do Flamengo, está entre os convocados da seleção da Colômbia para a Data Fifa de novembro. Nesta sexta-feira (7/11), o técnico Néstor Lorenzo revelou a convocação para os jogos dos dias 15 e 18 contra Nova Zelândia e Austrália, respectivamente.
Dessa forma, trata-se do retorno do camisa 15 à sua seleção, visto que ele não era lembrado desde a 13ª das Eliminatórias da América do Sul. Sua última partida, aliás, foi exatamente contra o Brasil, em derrota por 2 a 1. Ele entrou aos 42′ da etapa final. Assim, o jogador de 27 anos desfalcará o Flamengo no jogo contra o Sport, marcado para o dia 15, às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco. Tal partida vale pela 12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado).
Outros jogadores conhecidos do torcedor brasileiro ganharam oportunidade com Néstor Lorenzo, como Cuesta e Andrés Gómez, do Vasco, Jhon Arias, ex-Fluminense, Richard Ríos, ex-Palmeiras, e James Rodríguez, ex-São Paulo. Arias, do Bahia, também consta na convocação. Por fim, Borré e Carbonero, do Inter, são outros nomes na lista de Lorenzo.
O Flamengo, afinal, ainda pode perder outros jogadores para a Data Fifa. Há a expectativa pela convocação da seleção do Uruguai, que deverá ocorrer neste fim de semana. Varela, Viña, de Arrascaeta e Nico De la Cruz podem ganhar chance na Celeste. Plata, por sua vez, deve voltar à seleção do Equador. Já Pulgar deve constar na lista chilena. Pela Seleção Brasileira, Danilo e Alex Sandro são os representantes rubro-negros.