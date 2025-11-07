Carrascal volta à seleção da Colômbia e desfalca o Flamengo

Jogador de 27 anos está na lista de Néstor Lorenzo e ficará fora da partida contra o Sport, em duelo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão

O meia Jorge Carrascal, do Flamengo, está entre os convocados da seleção da Colômbia para a Data Fifa de novembro. Nesta sexta-feira (7/11), o técnico Néstor Lorenzo revelou a convocação para os jogos dos dias 15 e 18 contra Nova Zelândia e Austrália, respectivamente.

Dessa forma, trata-se do retorno do camisa 15 à sua seleção, visto que ele não era lembrado desde a 13ª das Eliminatórias da América do Sul. Sua última partida, aliás, foi exatamente contra o Brasil, em derrota por 2 a 1. Ele entrou aos 42′ da etapa final. Assim, o jogador de 27 anos desfalcará o Flamengo no jogo contra o Sport, marcado para o dia 15, às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco. Tal partida vale pela 12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado).