Carioca Sub-20: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem finalistas

Carioca Sub-20: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem finalistasGlorioso tem vantagem sobre o Rubro-Negro. Já Tricolores e Vascaínos empataram no primeiro jogo e deixaram tudo em aberto
Chegou a hora de conhecer os finalistas do Campeonato Carioca Sub-20. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem neste domingo (9) a disputa pelo título estadual, que acontecerá nos dias 15 e 22 de novembro. De um lado, a Base Forte tem vantagem do empate contra os Garotos do Ninho. Já do outro, no entanto, os Moleques de Xerém e os Crias da Colina deixaram tudo em aberto.
O Botafogo abriu grande vantagem na semifinal. Afinal, a Base Forte venceu o Flamengo por 3 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida. Assim, pode perder por até dois gols de diferença para carimbar a vaga na decisão. Dessa forma, os Garotos do Ninho precisam reverter a situação e vencer por quatro gols de diferença para avançar à final do Carioca Sub-20.
Já do outro lado da chave, Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1, em Xerém. Dessa forma, ficou tudo em aberto para o jogo de volta. Portanto, tanto os Moleques de Xerém, quanto os Crias da Colina, jogam pela vitória para definir o finalista que enfrentará Botafogo ou Flamengo, nos dias 15 e 22.
O Botafogo enfrenta o Flamengo, no domingo (9), às 10h (de Brasília), na Gávea, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca Sub-20. Já Vasco e Fluminense duelam no mesmo dia e no mesmo horário, no Nivaldo Pereira.
