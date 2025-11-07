Carioca Sub-20: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem finalistas

Glorioso tem vantagem sobre o Rubro-Negro. Já Tricolores e Vascaínos empataram no primeiro jogo e deixaram tudo em aberto

Chegou a hora de conhecer os finalistas do Campeonato Carioca Sub-20. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem neste domingo (9) a disputa pelo título estadual, que acontecerá nos dias 15 e 22 de novembro. De um lado, a Base Forte tem vantagem do empate contra os Garotos do Ninho. Já do outro, no entanto, os Moleques de Xerém e os Crias da Colina deixaram tudo em aberto.

O Botafogo abriu grande vantagem na semifinal. Afinal, a Base Forte venceu o Flamengo por 3 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida. Assim, pode perder por até dois gols de diferença para carimbar a vaga na decisão. Dessa forma, os Garotos do Ninho precisam reverter a situação e vencer por quatro gols de diferença para avançar à final do Carioca Sub-20.