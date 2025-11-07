Carioca Feminino: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco disputam vaga na final

Após empatarem nos jogos de ida da semifinal, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem neste sábado (8) os finalistas do Carioca Feminino. Na primeira partida, as Meninas da Gávea empataram com as Meninas da Colina por 2 a 2, enquanto as Gloriosas ficaram no empate por 1 a 1 com as Guerreiras do Fluzão. Dessa forma, tudo ficou para o segundo duelo para definir quem vai disputar o título.

Em partida emocionante, Vasco e Flamengo empataram por 2 a 2, no Nivaldo Pereira. As Meninas da Colina saíram na frente do placar com gol de Carolzinha, mas sofreram a virada das Meninas da Gávea com tentos de Nubia e Glaucia.. Contudo, as vascaínas tiveram força para buscar a igualdade com Isa Matos. As Rubro-Negras possuem vantagem do empate.