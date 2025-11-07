Carioca Feminino: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco disputam vaga na final

Carioca Feminino: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco disputam vaga na finalJogos de ida da semifinal terminaram empatados e definição ficou para a volta
Após empatarem nos jogos de ida da semifinal, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco definem neste sábado (8) os finalistas do Carioca Feminino. Na primeira partida, as Meninas da Gávea empataram com as Meninas da Colina por 2 a 2, enquanto as Gloriosas ficaram no empate por 1 a 1 com as Guerreiras do Fluzão. Dessa forma, tudo ficou para o segundo duelo para definir quem vai disputar o título.
Em partida emocionante, Vasco e Flamengo empataram por 2 a 2, no Nivaldo Pereira. As Meninas da Colina saíram na frente do placar com gol de Carolzinha, mas sofreram a virada das Meninas da Gávea com tentos de Nubia e Glaucia.. Contudo, as vascaínas tiveram força para buscar a igualdade com Isa Matos. As Rubro-Negras possuem vantagem do empate.
Já no Nilton Santos, Botafogo e Fluminense empataram em 1 a 1. Naiane abriu o placar para as Gloriosas. Entretanto, Lelê deixou tudo igual no placar. Assim como o Flamengo, as tricolores também têm vantagem do empate na semifinal. Portanto, em caso de nova igualdade em Xerém, as Guerreiras do Fluzão avançam à final do Carioca.
Com a vantagem do empate nas mãos, o Flamengo encara o Vasco, neste sábado (8), às 9h30 (de Brasília), na Gávea, pelo jogo de volta da semifinal. Depois, é a vez de Fluminense e Botafogo se enfrentaram, no mesmo dia, às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.
