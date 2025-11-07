Caicedo apostou na LDU contra Andrey Santos e se chocou com virada: “Não acreditei”

Astro equatoriano do Chelsea apostou um jantar com o colega brasileiro, mas foi dormir e acordou com a goleada do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

A virada histórica do Palmeiras por 4 a 0 sobre a LDU, na semifinal da Libertadores, repercutiu até nos bastidores do Chelsea. O volante equatoriano Moisés Caicedo revelou, em entrevista exclusiva à ESPN, que apostou com seu companheiro de time, o brasileiro Andrey Santos. No entanto, o jogador mais caro da história do clube inglês apostou no time errado. Caicedo, que foi formado no Independiente del Valle, conhece bem o futebol de seu país. Por isso, ele apostou um jantar com Andrey Santos (ex-Vasco) cravando que a LDU não perderia a vaga no Brasil.

“Eu apostei um jantar e disse que era impossível a LDU perder no Brasil contra o Palmeiras”, contou o volante. A confiança no time equatoriano, que venceu a ida por 3 a 0, era tanta que ele nem assistiu ao jogo. Caicedo não viu a partida por ser tarde A partida, afinal, começou muito tarde no horário de Londres (0h30). Desse modo, o equatoriano foi dormir crente que ganharia a aposta. “Eu não pude assistir ao jogo. Então, quando eu acordei e vi 4 a 0… Eu não conseguia acreditar!”, relatou Caicedo em choque.

O astro do Chelsea, portanto, levou o susto e agora terá que pagar a conta para o companheiro brasileiro. O volante do Chelsea, aliás, levou a perda na brincadeira. “Em outras palavras, foi algo que me surpreendeu… Algo bom para nós (equatorianos) ter um time nas semifinais. Mas, agora, eu tenho que pagar pelo jantar”, lamentou aos risos.