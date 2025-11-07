Brazão admite que Santos vai lutar contra o rebaixamento “até o fim”

Goleiro se destaca em derrota para o Palmeiras, mas reconhece momento difícil do Peixe e reforça discurso de trabalho no clube

“Só depende de nós. Temos que ter a cabeça fria, trabalhar e evitar desculpas nesse momento. A gente se colocou nessa situação e temos que ter personalidade para sair. Estamos jogando no Santos, temos que ter essa personalidade. A gente sabe que vai sofrer até o fim do campeonato, mas esperamos reverter essa situação”, afirmou o goleiro.

Um dos poucos pontos positivos do Santos na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras , nesta quinta-feira (06/11), no Allianz Parque, o goleiro Gabriel Brazão falou sobre o delicado momento vivido pelo clube no Campeonato Brasileiro. Com o time novamente na zona de rebaixamento, o camisa 77 adotou um tom realista, mas confiante de que o elenco tem condições de reagir nas últimas rodadas.

O discurso de Brazão reflete o clima de urgência na Vila Belmiro. O Peixe soma 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Além disso, já acumula quatro jogos sem vencer na competição. A sete rodadas do fim, cada partida passou a ter caráter decisivo para a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.

Mesmo assim, o arqueiro evita se apoiar em desculpas e reforça a importância do trabalho e da concentração para que o Santos possa reagir. Ainda que o próximo desafio seja dos mais difíceis: o Flamengo, vice-líder do torneio, no Maracanã.

“A gente vai acreditar até o fim. Sabemos da situação em que estamos, temos que fazer mais e ter personalidade. Temos que tirar o Santos dessa situação. É um momento de poucas desculpas e muito trabalho. Domingo, contra uma grande equipe, temos mais uma oportunidade de conquistar pontos. É o que precisamos para sair dessa situação”, completou.