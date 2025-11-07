Brasil goleia Indonésia e se classifica no Mundial Sub-17

Seleção Brasileira aplica 4 a 0 e avança para segunda fase do torneio de seleções. Ruan Pablo e Kayke são os destaques da partida

Kayke Santos, do Athletico, e Ruan Pablo, do Bahia, chamaram a responsabilidade e foram os destaques da partida. O jogador do clube baiano, inclusive, foi eleito o melhor em campo.

Bastaram duas rodadas para o Brasil se classificar na Copa do Mundo sub-17. A Seleção Brasileira voltou a aplicar um placar elástico e venceu Indonésia por 4 a 0, nesta sexta-feira (7), pelo grupo H da competição, no campo 7 do Aspire Zone, em Doha. Luis Eduardo,Kayke, Felipe Morais e Ruan Pablo. Com o resultado, a equipe brasileira avançou à segunda fase da competição com uma rodada de antecedência.

Já classificada, a Seleção Brasileira enfrentará a Zâmbia, na próxima segunda-feira, às 11h45 (de Brasília) pela liderança do grupo H. Os africanos também se garantiram na próxima fase após vencerem Honduras por 5 a 2 nesta sexta-feira.

A goleada e classificação do Brasil sobre a Indonésia

O Brasil dominou por completo a partida no primeiro tempo. Com apenas dois minutos, Tiaguinho cobrou bola na área, Dell desviou e Luis Eduardo cabeceou sem chances para o goleiro adversário. A equipe brasileira seguiu no ataque e marcou o segundo, aos 31 minutos, com finalização de Kayke que contou com desvio da zaga da Indonésia. Pouco tempo depois, Felipe Morais acertou um belo chute após jogada de Kayke para dar números finais à primeira etapa.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira seguiu como domínio, porém teve um pouco mais dificuldade. A Indonésia se fechou bem, enquanto os jovens brasileiros buscaram tocar a bola para achar um espaço. Mas, aos 29 minutos, Ruan transformou a vitória em goleada. O jogador soltou uma bomba de longe e anotou um golaço. Depois disso, o Brasil procurou administrar o resultado. Os adversário só foram assustar aos 45, com Gholy.