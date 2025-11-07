Bangu, Maricá e Volta Redonda garantem vaga na Copinha em 2026

Bangu, Maricá e Volta Redonda garantem vaga na Copinha em 2026Vitória dos Garotos de Aço sobre a Portuguesa definiu as últimas três vagas do Rio de Janeiro na competição
O Rio de Janeiro definiu todos os participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. Afinal, com a vitória do Volta Redonda sobre a Portuguesa por 1 a 0, nesta sexta-feira (7), no Raulino de Oliveira, os últimos três classificados foram definidos. Além dos Garotos de Aço, Bangu e Maricá também se juntaram a Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco na Copinha.
O Volta Redonda já estava classificado para a Copinha por causa da campanha na Taça Guanabara Sub-20. Afinal, os Garotos de Aço ficaram em quinto lugar, atrás do quarteto Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Dessa forma, Bangu, Maricá e Portuguesa chegaram à semifinal da Taça Rio Sub-20 disputando duas vagas na competição do ano que vem.
Com a vitória, o Volta Redonda garantiu vaga na final da Taça Rio Sub-20 e eliminou a Portuguesa. Assim, classificou também Bangu e Maricá, que se enfrentam neste sábado (8), às 11h (de Brasília), em Moça Bonita. Afinal, o Alvirrubro e o Tsunami terminaram a Taça Guanabara Sub-20 na frente da Lusa.
Com a vaga garantida, o Maricá disputará a Copinha pela primeira vez. Dos sete representantes do Rio de Janeiro, é o único que disputará pela primeira vez. Em 2025, o Tsunami estreou na elite do Carioca e também na Série D do Brasileirão no profissional. Assim, em 2026, disputará Carioca e Série D no profissional, além da Copinha no sub-20.
