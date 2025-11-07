Bahia acerta compra de Rodrigo Nestor em operação complexa com o São Paulo

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira (07/11), a contratação em definitivo do meia Rodrigo Nestor. O jogador, que pertencia ao São Paulo, estava emprestado ao Esquadrão desde o início da temporada. Além disso, o clube baiano já acertou um novo contrato com o atleta de 25 anos, que agora é válido até dezembro de 2030.

A operação para a compra do jogador foi complexa e gira em torno de R$ 23,7 milhões. Segundo o portal ge, o clube não pagará esse valor total em dinheiro. O Bahia, na verdade, pagará 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) ao São Paulo em parcelas. Contudo, o restante do valor, 1,8 milhão de euros (R$ 11,2 milhões), será abatido de uma forma diferente. Na prática, o Grupo City vai perdoar a dívida que o São Paulo tinha pela aquisição do zagueiro Nahuel Ferraresi.