Bahia acerta compra de Rodrigo Nestor em operação complexa com o São Paulo

Bahia acerta compra de Rodrigo Nestor em operação complexa com o São PauloClube baiano pagará R$ 23,7 milhões pelo meia; valor inclui o perdão da dívida de Ferraresi, e novo contrato vai até 2030
O Bahia anunciou, nesta sexta-feira (07/11), a contratação em definitivo do meia Rodrigo Nestor. O jogador, que pertencia ao São Paulo, estava emprestado ao Esquadrão desde o início da temporada. Além disso, o clube baiano já acertou um novo contrato com o atleta de 25 anos, que agora é válido até dezembro de 2030.
A operação para a compra do jogador foi complexa e gira em torno de R$ 23,7 milhões. Segundo o portal ge, o clube não pagará esse valor total em dinheiro. O Bahia, na verdade, pagará 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) ao São Paulo em parcelas. Contudo, o restante do valor, 1,8 milhão de euros (R$ 11,2 milhões), será abatido de uma forma diferente. Na prática, o Grupo City vai perdoar a dívida que o São Paulo tinha pela aquisição do zagueiro Nahuel Ferraresi.
Rodrigo Nestor é herói de título
O valor coloca a transação entre as maiores da história do futebol nordestino. Inclusive, ela entra no top 10, na oitava posição. O Bahia, aliás, é responsável por nove das dez maiores aquisições da região. Rodrigo Nestor foi o herói do título inédito do São Paulo na Copa do Brasil de 2023. No entanto, ele sofreu com lesões em 2024 e não conseguiu se firmar no time paulista.
No Esquadrão de Aço, Nestor teve um início discreto. Apesar disso, ele ganhou relevância ao longo do segundo semestre, embora nunca tenha alcançado o status de titular absoluto. Com 45 jogos, o meia soma sete gols e cinco assistências. Com 12 participações diretas, ele é o meia do elenco com melhores números ofensivos e foi peça importante nos títulos do Baiano e da Copa do Nordeste.
