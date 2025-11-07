Athletico x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragemFuracão vive expectativa de recorde de público para se manter no G4, enquanto Voltaço pode terminar a rodada rebaixado
Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Athletico e Volta Redonda se enfrentam com realidades diferentes na competição. A partida acontece na noite deste sábado (08), às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do campeonato.
Na tabela, o Rubro-Negro voltou para o G4 na reta final do torneio, estando no 4º lugar, com 56 pontos, e não quer deixar o acesso escapar. Por outro lado, o Voltaço é o vice-lanterna da Série B, com 34 pontos, e pode terminar a rodada rebaixado de acordo com os outros resultados da rodada.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Athletico
Depois de uma sequência de resultados ruins, o Furacão conseguiu se reabilitar e engatou duas vitórias seguidas. De volta ao G4 após bater o Goiás em um confronto direto, o Rubro-Negro espera bater o recorde de público na temporada para ficar ainda mais perto do acesso. Para a partida, Odair Hellmann não conta com o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que se lesionou novamente. Já o meia Dudu ainda é dúvida. Por outro lado, o atacante Alan Kardec volta de suspensão e está à disposição do treinador.
Como chega o Volta Redonda
Desesperado após perder o confronto direto contra o Botafogo, o Voltaço pode terminar a rodada rebaixado em caso de derrota. Isso acontece se o clube fluminense perder na Arena da Baixada e Pantera e a Ferroviária vencerem as suas partidas. Para tentar interromper a sequência de três derrotas seguidas, Rogério Corrêa não conta com o zagueiro Gabriel Pinheiro, suspenso. Porém, conta com o retorno de Lucas Adell no setor.
ATHLETICO x VOLTA REDONDA
Campeonato Brasileiro Série B – 36ª rodada
Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Santos; Benavídez, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Zapelli, Patrick, Felipinho e Leonardo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
VOLTA REDONDA: Jefferson Paulino; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Sanchez Costa; Bruno Barra (Chay), Thallyson e Raí; Marcos Vinicius, Vitinho e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)