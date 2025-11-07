Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atacante do Athletic volta a ser convocado por Cabo Verde e segue na briga pela Copa

Alessio da Cruz, que havia ficado de fora das listas decisivas das Eliminatórias, foi chamado para torneio amistoso em Dubai
O atacante Alessio da Cruz, que defende o Athletic na Série B, está de volta à seleção de Cabo Verde. Afinal, o jogador foi convocado para a próxima Data-Fifa. Ele participará de um torneio amistoso em Dubai, que também contará com Irã, Uzbequistão e Egito. Esta convocação, aliás, recoloca o atleta na disputa por uma vaga no elenco que vai à Copa do Mundo de 2026. Isso porque ele havia ficado de fora das últimas listas decisivas, o que gerou surpresa na época.

O grande objetivo é a Copa de 2026, para a qual Cabo Verde se classificou pela primeira vez em sua história. Alessio, que nasceu na Holanda, briga por um lugar no grupo final. Recentemente, em entrevista ao portal ge, o atacante de 28 anos falou sobre essa expectativa. Na ocasião, ele disse:

“Eu tenho que dar tudo de mim no meu time, no Athletic, para estar na minha melhor forma”.

Portanto, o jogador sabe que o desempenho na Série B é o que define seu futuro, já que a decisão final será do treinador Bubista.

O atacante, aliás, defendeu a seleção holandesa nas categorias de base. Contudo, em 2021, ele obteve o passaporte cabo-verdiano e recebeu a primeira convocação em 2022. Durante as Eliminatórias, ele participou de três partidas, sendo titular em duas vitórias importantes. No entanto, o técnico Bubista o deixou de fora das rodadas decisivas contra Líbia e Essuatíni. Agora, ele retorna para a Copa Internacional Al Ain, que começa no dia 13 de novembro contra o Irã.

Enquanto isso, Alessio tenta se firmar no futebol brasileiro. Contratado em julho de 2025, ele disputou dez partidas pelo Athletic na Série B. Antes de chegar ao Esquadrão de Aço, o jogador estava no Fortuna Sittard, da Holanda. Inclusive, o atacante marcou seu primeiro e único gol pelo time mineiro até aqui na 30ª rodada, na vitória por 4 a 1 sobre o Operário-PR.

