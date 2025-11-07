Alcatra? Arrascaeta entra na onda de Pedro e ironiza fala de jornalista com convite para churrasco

Ação publicitária do camisa 10 do Flamengo também cutucou falas viralizadas de comunicadores como Fábio Sormani e Carlos Eduardo Éboli / Crédito: Jogada 10

O futebol brasileiro é fértil em histórias que atravessam o limite do campo e ganham vida fora das quatro linhas. Foi justamente o que aconteceu com Pedro e Arrascaeta, jogadores do Flamengo, que acabaram transformando comentários — ou críticas, no caso do uruguaio — de jornalistas em oportunidades de marketing com duas grandes marcas. Tudo começou quando o comentarista Carlos Eduardo Éboli, do SporTV, falou sobre a recuperação de Pedro, que trata uma fratura no antebraço direito. O comunicador sugeriu que o atacante tomasse 30 dias de leite para calcificar o braço.

“Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro, para calcificar logo esse braço”, disse. O comentário viralizou nas redes sociais e impulsionou uma série de memes, mas a brincadeira virou ação de marketing pouco tempo depois. Percebendo o alcance da repercussão, a marca Piracanjuba decidiu agir rapidamente e criou uma campanha em tom leve e bem-humorado. No vídeo da ação, Pedro aparece colocando leite em um copo e o tomando logo depois, em clara alusão à fala de Éboli. O atacante ainda brincou com a situação na legenda do post: “Seguindo recomendações jornalísticas. Era de leite Piracanjuba + cálcio que ele estava falando”. Arrascaeta em campo com a Perdigão A sequência de eventos, porém, não parou em Pedro. O sucesso da propaganda inspirou outra marca a lançar uma campanha com o mesmo espírito descontraído, utilizando-se de falas polêmicas. E foi ai que Arrascaeta entrou em campo.