Alcatra? Arrascaeta entra na onda de Pedro e ironiza fala de jornalista com convite para churrasco

Alcatra? Arrascaeta entra na onda de Pedro e ironiza fala de jornalista com convite para churrascoAção publicitária do camisa 10 do Flamengo também cutucou falas viralizadas de comunicadores como Fábio Sormani e Carlos Eduardo Éboli
O futebol brasileiro é fértil em histórias que atravessam o limite do campo e ganham vida fora das quatro linhas. Foi justamente o que aconteceu com Pedro e Arrascaeta, jogadores do Flamengo, que acabaram transformando comentários — ou críticas, no caso do uruguaio — de jornalistas em oportunidades de marketing com duas grandes marcas.
Tudo começou quando o comentarista Carlos Eduardo Éboli, do SporTV, falou sobre a recuperação de Pedro, que trata uma fratura no antebraço direito. O comunicador sugeriu que o atacante tomasse 30 dias de leite para calcificar o braço.
“Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro, para calcificar logo esse braço”, disse.
O comentário viralizou nas redes sociais e impulsionou uma série de memes, mas a brincadeira virou ação de marketing pouco tempo depois. Percebendo o alcance da repercussão, a marca Piracanjuba decidiu agir rapidamente e criou uma campanha em tom leve e bem-humorado.
No vídeo da ação, Pedro aparece colocando leite em um copo e o tomando logo depois, em clara alusão à fala de Éboli. O atacante ainda brincou com a situação na legenda do post: “Seguindo recomendações jornalísticas. Era de leite Piracanjuba + cálcio que ele estava falando”.
Arrascaeta em campo com a Perdigão
A sequência de eventos, porém, não parou em Pedro. O sucesso da propaganda inspirou outra marca a lançar uma campanha com o mesmo espírito descontraído, utilizando-se de falas polêmicas. E foi ai que Arrascaeta entrou em campo.
Companheiro de Pedro no Flamengo, o camisa 10 fechou parceria com a Perdigão para promover uma campanha sobre carne de qualidade. A ação também faz clara alusão à fala de um jornalista, mas, neste caso, a de Fabio Sormani.
Rubro-negros ainda brincam com a fala de Sormani, dita em 2019, cada vez que o camisa 10 faz uma atuação de fala ou atinge mais um recorde pelo clube. À época da contratação de Giorgian, o comentarista questionou o investimento feito pelos cariocas, afirmando que o Cruzeiro havia feito “um negócio da China” ao vendê-lo.
“[O Cruzeiro] Pegou uma grana pelo Arrascaeta e contratou um jogador melhor, o Rodriguinho. Pegou 63 kg de alcatra limpinha”, disse à época.
No vídeo da campanha, Giorgian aparece preparando um churrasco e manda um recado para o companheiro. “Pedro, quem entende de carne aqui sou eu. Mas se você quiser, está convidado”, dizia o uruguaio. Na legenda, reforça o tom de brincadeira.
“Ô Pedro, talvez de leite você entenda, mas de carne quem entende sou eu. Então, se quiser vir aqui calcificar num churrasco completo feito com Perdigão, só chegar”.
Contrariando absolutamente todas previsões de Sormani, o meia alcançou a idolatria no clube. Tornou-se não só o maior campeão pelo Flamengo, ao lado de Bruno Henrique, como o principal artilheiro estrangeiro da história.
Giorgian, aliás, briga gol a gol com Kaio Jorge, do Cruzeiro, pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ambos somam 17 tentos em 32 rodadas disputadas na competição.
