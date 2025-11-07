Abel Ferreira analisa vitória do Palmeiras e questiona desfalques por convocações

O técnico Abel Ferreira avaliou que as duas etapas da partida acabaram sendo parecidas, apesar do empate sem gols no intervalo. O português destacou que o time conseguiu conseguiu ser mais efetivo no segundo tempo e com isso chegou à vitória.

O Palmeiras conseguiu se manter na ponta do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Na noite desta quinta-feira (06), o Verdão bateu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque e alcançou os 68 pontos na tabela, abrindo três de vantagem para o vice-líder Flamengo.

“Acho que a primeira e a segunda parte foram semelhantes, mas na segunda fomos efetivos pra traduzir nosso poder em gols. Acho que na primeira parte isso que pecamos, no momento que não conseguimos finalizar demos transições ao nosso adversário”, afirmou.

Desfalques no Palmeiras por convocações

Apesar do resultado positivo, o assunto da semana no clube são as convocações. Vitor Roque e Flaco López receberam o chamado para defenderem Brasil e Argentina nesta Data Fifa. Além deles, cinco jogadores ainda podem ser chamados para defender os seus países. Com isso, o Verdão terá desfalques em dois jogos que serão remanejados durante o período, o que rendeu críticas do treinador.

“Estamos a discutir títulos e estamos a perder jogadores para fazer amistosos. Há muita coisa a fazer, a mudar, decisões difíceis que têm de ser feitas porque isso não pode acontecer, não existe em lugar nenhum do mundo. Será que temos que ajustar o calendário de acordo com o calendário europeu? Não sei. Temos que jogar com aquilo que está a passar, mas deveria ser algo de uma reflexão profunda e às vezes é até vergonhoso quando perguntam o que está a acontecer e estamos a perder jogadores pra amistosos. Que não está bem não está. Isso não existe”, enfatizou.

Questionado se o clube irá pedir dispensa de algum dos seus jogadores, o treinador negou de imediato. Abel valorizou o respeito pelas seleções e disse que ninguém tem autoridade o suficiente para questionar o chamado.