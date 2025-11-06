Zubeldía elogia sistema defensivo e criação após vitória do Fluminense

Técnico também comenta sobre a possibilidade de não jogar com centroavantes e minimiza as chances desperdiças contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

A baixa efetividade dos atacantes do Fluminense voltou a ser tema em coletiva de Zubeldía, nesta quinta-feira (6), após vitória sobre o Mirassol, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna marcou, mas os atacantes desperdiçaram muitas chances ao longo do duelo. De acordo com o treinador, o importante é que a equipe crie chances. “É importante que o time crie chances de gol. Em termos gerais, apesar de ser uma partida para destacar contra uma equipe do G-4, hoje ganhamos bem e poderíamos ter feito mais gols. Quisemos arrematar, ser contundente. Mas só de criar chances de gols, fico mais tranquilo. Assim como fomos mal contra o Ceará. Hoje, embora tenhamos feito só um gol, a equipe me agradou mais do que na última”, disse o treinador.

Zubeldía foi questionado o sistema defensivo. Dentro de casa, o Fluminense vive grande fase e ainda não sofreu gols desde a sua chegada no Maracanã. No entanto, o time deixa a desejar como visitante. “Avalio o sistema bem. Os números assim indicam. Não estamos tomando gols no Maracanã. Aqui tem funcionado bem, não temos oferecido muitas chances de gol aos adversários, de maneira geral. De visitante claramente não, porque oferecemos mais chances. Quando falamos defensivamente, não estamos falando propriamente dos quatro defensores, do goleiro… estamos falando de uma organização na fase sem a bola. Também é preciso analisar a fase com bola. Escolha por Everaldo O treinador também explicou a escolha por Everaldo na vaga de John Kennedy. O camisa 9 cometeu muitos erros e recebeu vaias quando ainda estava em campo. No entanto, Zubeldía também teceu elogios ao jogador. “Agente precisava de um jogador que fizesse o pivô para poder romper a pressão que eles exerciam. Em algumas jogadas utilizamos o Everaldo, alternando jogadas boas e ruins, mais boas do que ruins, ele fazia o pivô. Por outro lado, o jogador que nos ajuda a aguentar a pressão com mais facilidade. O Mirassol joga igual em qualquer cenário, com tranquilidade, usando um homem livre. Precisamos de um jogador que interprete bem essa questão e responda fisicamente. Acredito que Luciano e Everaldo fizeram um bom trabalho”, explicou

Com o resultado, o Fluminense permanece na sétima colocação, com 50 pontos, e segue na briga por vaga na Libertadores. O time fica a dois pontos do Bahia, quinto colocado. Agora, o Tricolor visita o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de Zubeldía: Oportunidades: “Quando a equipe cria boas situações de gol, eu como treinador fico mais tranquilo. Agora, se não criamos, como foi contra o Ceará, me sinto mal. Sou o primeiro que reconhece quando jogamos mal. Quando temos a chance de ampliar o marcador contra um rival que joga bem e merecidamente está acima na tabela, digo: bom, a equipe fez as coisas bem, competiu bem, jogou como uma final, porque para nós era como uma final, precisávamos dos três pontos, mas faltou ampliar o marcador. Mas não tenho a receita. Jogar sem centrovante: “Por agora, não. Jogar sem centroavante não. Temos bons centroavantes. Na maioria das partidas, o centroavante está jogando bem. Não vejo motivo para jogar sem centroavante. Eu gosto dos três que temos, embora sejam de diferentes idades e características”.