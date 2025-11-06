Zé Rafael reencontra Palmeiras com prestígio e muita moral no Santos

Após cirurgia incomum na coluna e recuperação difícil, volante volta ao Allianz Parque como peça-chave do Peixe e símbolo de superação / Crédito: Jogada 10

A partida entre Palmeiras e Santos, nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará um reencontro especial. Pela primeira vez desde que deixou o Alviverde, Zé Rafael enfrentará o time que defendeu por cinco temporadas e com o qual conquistou uma série de títulos importantes. O volante, hoje com 32 anos, saiu do Palmeiras no fim de 2024 após perder espaço com Abel Ferreira e viver uma temporada marcada por problemas físicos. Foram apenas 37 partidas no ano. O menor número desde que chegou ao clube, com quatro assistências e nenhum gol.

Em busca de novos ares, Zé Rafael viu no Santos a oportunidade de um recomeço. O Peixe desembolsou cerca de R$ 15 milhões para contratá-lo, mas o jogador precisou esperar. Antes de se apresentar oficialmente, em fevereiro, passou por uma cirurgia na coluna. Um procedimento incomum entre atletas de alto rendimento. Foram dois meses de recuperação até poder voltar aos treinos. “Quando voltei neste ano, eu já tinha conversado com os médicos. Falei que, se eu tivesse que passar outro ano com as mesmas dores, não continuaria, iria parar de jogar, porque era uma dor insuportável”, relembrou o meio-campista em sua apresentação no Santos, em maio. “Apesar de esconder a dor, fazer mesmo sofrendo, era algo que me limitava muito. Não era só durante treinos e jogos. Eu convivia com a dor 24 horas. Isso mexeu com meu psicológico”, completou. Recuperando prestígio e espaço no Santos A volta por cima começou assim que foi liberado para atuar. Já sob o comando de Cleber Xavier, Zé Rafael recuperou o ritmo de jogo e assumiu papel de titular logo em seu segundo compromisso pelo Peixe. O bom desempenho o manteve entre os principais nomes do elenco, agora dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Em 2025, o volante soma 21 partidas oficiais, sendo 18 como titular, e um gol marcado. Justamente no clássico contra o Corinthians, na vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro. Agora, o desafio é especial. Ao pisar novamente no gramado do Allianz Parque, ele reviverá lembranças de uma passagem vitoriosa. Afinal, foram 311 jogos, 25 gols e 11 títulos conquistados, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023) e quatro Paulistas. Zé Rafael retorna como adversário, mas carrega consigo a experiência e a superação de quem venceu a dor e encontrou no Santos um novo capítulo para escrever sua história.