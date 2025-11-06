Yamal rechaça possível pubalgia crônica e infelicidade no Barcelona: “É tudo mentira”Jovem, autor de um dos gols do empate da equipe catalã pela Champions League, garante estar focado na profissão e a jogar em alto nível
Estrela do Barcelona e seleção espanhola com apenas 18 anos, Lamine Yamal foi alvo de críticas recentemente. Afinal, a mídia internacional trouxe à tona a notícia de uma possível “pubalgia crônica”. No entanto, após o empate por 3 a 3 com o Club Brugge na Champions, o camisa 10 ressaltou que não dá atenção ao que falam sobre seu trabalho.
“Não leio muito, tenho que jogar. Falam muito sobre minha pubalgia e que estou triste, mas é tudo mentira. Sempre fui feliz, estava focado na minha vida, em voltar ao trabalho e a jogar neste nível, que é como eu gosto. Tenho que continuar fazendo meu trabalho”, disse.
Tudo começou após o último boletim médico do Barcelona sobre o atleta. Em outubro, o clube informou que o jovem se afastaria dos treinos por causa de “um desconforto no púbis”. Ao todo, Lamine perdeu cinco jogos da atual temporada por incômodos na virilha, o que gerou a dúvida sobre tal lesão.
Diante do clube belga, pela Champions, o jogador anotou um golaço, porém recebeu vaias da torcida adversário, no Jan Breydel Stadium. Com o resultado, a equipe encerrou a rodada na 11ª posição, com sete pontos e dentro da zona de playoffs. O time volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), diante do Celta de Vigo na 12ª partida da La Liga.
“No fim das contas, não é coincidência. Se fosse outro jogador, não me vaiariam. Isso significa que estou fazendo meu trabalho bem. Sabíamos que o Brugge era uma boa equipe, é difícil vencer quando se sofre 3 gols. Isso é algo que precisamos melhorar”, frisou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar