Vitor Roque brilha, Palmeiras bate o Santos e se isola na liderança

Vitor Roque brilha, Palmeiras bate o Santos e se isola na liderançaAtacante justificou a convocação para a Seleção, fez os gols da vitória Alviverde e deixou o Peixe na zona de rebaixamento
O Palmeiras ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (06), o Verdão bateu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, e se distanciou do vice-líder Flamengo. Vitor Roque teve uma grande atuação e marcou duas vezes.
Com o resultado, o Alviverde alcançou os 68 pontos, ficando três à frente do Flamengo, além de ter duas vitórias a mais. Já o Peixe segue em uma situação delicada, com 33 pontos, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
Brazão salva e brilha no primeiro tempo
O clássico começou com o Palmeiras indo para cima e criando as primeiras oportunidades. Maurício arriscou de fora da área e parou em boa defesa de Gabriel Brazão. O goleiro alvinegro apareceu mais uma vez em cobrança de falta de Piquerez, indo buscar a bola no ângulo. Brazão ainda salvou em chute de Maurício, que desviou na defesa e quase enganou o arqueiro, que se recuperou na jogada. Quando o goleiro já tinha passado, Zé Ivaldo salvou, em finalização de Flaco López, que já havia passado por todo mundo.
Na primeira oportunidade, o Santos chegou a marcar, mas Willian Arão estava impedido. O Alviverde seguiu criando oportunidades e parando no goleiro adversário. Emiliano Martínez finalizou dentro da área e Brazão fez a defesa. Depois, Flaco López arriscou de fora da área e o arqueiro alvinegro apareceu mais uma vez para garantir o empate na primeira etapa.
Roque aparece e Palmeiras vence
Logo de cara, Brazão teve que fazer um milagre. Bruno Fuchs recebeu cruzamento na área, cabeceou com veneno e o goleiro defendeu. O Peixe também assustou na bola aérea. Barrel cruzou, Carlos Miguel afastou mal e Victor Hugo acertou uma bicicleta, salva por Gustavo Gómez em cima da linha. O arqueiro alvinegro voltou a aparecer no jogo em arremates de Vitor Roque e Allan.
Só que, de tanto pressionar, o Palmeiras conseguiu sair na frente. Flaco López ganhou de Zé Ivaldo no alto, ficou com a bola e tocou para Vitor Roque, que dominou errado, mas conseguiu tirar Brazão do lance e marcar o primeiro do clássico.
E o Tigrinho estava com tudo! Veiga acertou um belo lançamento e Vitor Roque saiu com tudo na cara de Brazão, dando uma cavadinha por cima do goleiro e marcando o segundo. Na sequência, o Santos chegou a descontar. Thaciano recebeu na área, chutou, a bola bateu nas duas traves e Victor Hugo marcou no rebote. Mas o auxiliar anotou mais um impedimento.
Nos minutos finais, os dois lados tiveram chances. Flaco López invadiu a área e parou em defesa de Brazão. No escanteio, Giay chutou para fora. O Santos reagiu com Rollheiser, que finalizou para Carlos Miguel salvar. Por fim, Allan quase marcou o terceiro, mas acertou a trave.
PALMEIRAS 2 X 0 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Data e horário: 06/11/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Gol: Vitor Roque, 22’/2ºT (1-0); Vitor Roque, 34’/2ºT (2-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, 40’/2ºT), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Raphael Veiga, 17’/2ºT), Andreas Pereira e Maurício (Felipe Anderson, 10’/2ºT); Ramón Sosa (Allan, 10’/2ºT), Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres, 40’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Guilherme, 36’/2ºT), Alexis Duarte, Zé Ivaldo e Souza; William Arão, Zé Rafael (João Schmidt, 41’/2ºT) e Victor Hugo; Barreal (Rollheiser, 36’/2ºT), Robinho Jr (Caballero, 19’/2ºT) e Lautaro Díaz (Thaciano, 19’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Flaco López (SP); Zé Rafael e Mayke (SFC)