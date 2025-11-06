Paulo Henrique e Nuno Moreira voltam após cumprir suspensão. Em compensação, o Cruz-Maltino não vai ter David, suspenso / Crédito: Jogada 10

O Vasco terá mudanças na escalação para o jogo contra o Juventude, sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Henrique e Nuno Moreira cumpriram suspensão na derrota por 3 a 0 para o Botafogo e voltam ao time. Os dois jogadores são titulares absolutos do time e fizeram muita falta. Convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira, Paulo Henrique vive grande fase e entrega equilíbrio ao Vasco. Além de ser um pilar defensivo, o lateral-direito funciona como uma válvula de escape da equipe, por sua força e velocidade.

LEIA MAIS: Diniz diz que placar refletiu o jogo e admite culpa em revés do Vasco: “Não tivemos chance” Já Nuno Moreira é o principal jogador no aspecto tático do Vasco. Em tese, o português é o ponta-esquerda do time, mas participa ativamente da construção das jogadas, como um meio-campista. Na fase defensiva, o jogador também tem papel importante, sendo fundamental na marcação pelo lado esquerdo. Diante do Juventude, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. O Cruz-Maltino terá o desfalque de David, que levou o terceiro cartão amarelo.

