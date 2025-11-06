Treta! Carlinhos Bala detona Oswaldo de Oliveira: “Entregador de camisa”

Ex-jogador foi às redes sociais para resgatar frase após treinador se envolver em polêmica sobre presença de estrangeiros no futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

A fala de Oswaldo de Oliveira sobre a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro chacoalhou as estruturas. Treinadores, dirigentes, jornalistas e todos que trabalham com o futebol de modo geral se manifestaram maciçamente contra as palavras. Mas um comentário em especial, feito em uma postagem sobre o assunto, chamou a atenção. Carlinhos Bala, ex-jogador que fez sucesso com a camisa do Sport e do Santa Cruz, resgatou uma frase dita por ele mesmo em um programa de TV em 2016 para detonar Oswaldo.

“Sai daí, entregador de camisa. O pior treinador que já trabalhei na minha vida”, escreveu o jogador, que recebeu milhares de curtidas. A origem do caso Carlinhos Bala foi treinado por Oswaldo de Oliveira no Cruzeiro em 2006 logo depois de se destacar no Sport. O contato dos dois foi curto, mas suficiente para desagradar ao jogador, que abriu o jogo anos mais tarde em uma entrevista. “Quem me contratou lá foi o PC (Paulo César Gusmão). Quando ele saiu, chegou o Oswaldo, o entregador de camisa”, disse Carlinhos Bala à época. Depois de rescindir contrato com o Cruzeiro, ele voltou ao Sport para ser campeão da Copa do Brasil em 2008. Climão em fórum de treinadores na CBF As declarações de Oswaldo de Oliveira, feitas na terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, provocaram muito desconforto na CBF. Afinal, o ex-treinador criticou a “invasão” de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e declarou que torce para um brasileiro retomar o comando da Seleção. Mesmo após a repercussão negativa de seu comentário, feito aos olhos de Carlo Ancelotti, Oswaldo declarou que não pedirá desculpas.