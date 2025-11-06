Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Treta! Carlinhos Bala detona Oswaldo de Oliveira: “Entregador de camisa”

Ex-jogador foi às redes sociais para resgatar frase após treinador se envolver em polêmica sobre presença de estrangeiros no futebol brasileiro
A fala de Oswaldo de Oliveira sobre a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro chacoalhou as estruturas. Treinadores, dirigentes, jornalistas e todos que trabalham com o futebol de modo geral se manifestaram maciçamente contra as palavras. Mas um comentário em especial, feito em uma postagem sobre o assunto, chamou a atenção.

Carlinhos Bala, ex-jogador que fez sucesso com a camisa do Sport e do Santa Cruz, resgatou uma frase dita por ele mesmo em um programa de TV em 2016 para detonar Oswaldo.

“Sai daí, entregador de camisa. O pior treinador que já trabalhei na minha vida”, escreveu o jogador, que recebeu milhares de curtidas.

A origem do caso

Carlinhos Bala foi treinado por Oswaldo de Oliveira no Cruzeiro em 2006 logo depois de se destacar no Sport. O contato dos dois foi curto, mas suficiente para desagradar ao jogador, que abriu o jogo anos mais tarde em uma entrevista.

“Quem me contratou lá foi o PC (Paulo César Gusmão). Quando ele saiu, chegou o Oswaldo, o entregador de camisa”, disse Carlinhos Bala à época. Depois de rescindir contrato com o Cruzeiro, ele voltou ao Sport para ser campeão da Copa do Brasil em 2008.

Climão em fórum de treinadores na CBF

As declarações de Oswaldo de Oliveira, feitas na terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, provocaram muito desconforto na CBF. Afinal, o ex-treinador criticou a “invasão” de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e declarou que torce para um brasileiro retomar o comando da Seleção. Mesmo após a repercussão negativa de seu comentário, feito aos olhos de Carlo Ancelotti, Oswaldo declarou que não pedirá desculpas.

“Não vou me desculpar por algo que eu não falei. Quero que o Ancelotti tenha boa sorte na Copa do Mundo, nos traga o título e que, depois, quando deixar a Seleção Brasileira, um treinador brasileiro assuma. O momento foi inoportuno. Quis valorizar o treinador brasileiro. Não sou contra o estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção, especialmente, seja brasileiro”, disse.

