Torcedor é preso em clássico gaúcho com duas ocorrências de racismo

Homem de 21 anos foi identificado com auxílio de câmeras de segurança, ainda nos arredores do estádio. Caso aconteceu no domingo passado / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil prendeu um torcedor de 21 anos em flagrante, no último domingo, durante o clássico entre Brasil de Pelotas e Pelotas, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Detido por racismo, o homem foi abordado ainda nas dependências da arena após ser identificado, por imagens das câmeras de segurança, imitando macaco em direção à torcida do Xavante. O jovem responderá pelo crime enquadrado no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que trata de práticas discriminatórias por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Identificado no setor destinado à torcida do Pelotas, o homem seguiu ao Presídio Regional de Pelotas após o registro do flagrante. A Polícia Civil ainda registrou outra ocorrência nessa mesma partida, também oriunda das arquibancadas. Ação rápida e enquadramento legal Testemunhas acionaram seguranças do evento imediatamente após o gesto do homem, e os agentes agiram rapidamente no caso. O setor acionou a Polícia Civil no mesmo instante e, com auxílio das imagens do circuito interno, não demorou muito para identificarem claramente o autor da ofensa. De acordo com a delegada Lisiane Matarredona, que conduziu o caso, trata-se de uma ocorrência inafiançável. “O crime é inafiançável. O indivíduo está agora no Presídio Regional de Pelotas, e o inquérito será remetido ao Judiciário o mais rápido possível”, afirmou ao portal GZH.

Um episódio de racismo marcou o clássico Bra-Pel, realizado neste domingo (2), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela Copa FGF. Um torcedor do Esporte Clube Pelotas foi filmado fazendo gestos com conotação racista, imitando um macaco em direção à torcida do Brasil de Pelotas.… pic.twitter.com/KGMIfC1eGx — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) November 3, 2025