The Best 2025: Raphinha é o único brasileiro entre os indicados

The Best 2025: Raphinha é o único brasileiro entre os indicadosAtacante do Barcelona concorre ao prêmio de melhor do mundo; Fifa também divulga indicados nas categorias femininas e para seleção da temporada
A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os indicados ao prêmio The Best 2025, que reconhece os melhores jogadores e jogadoras do mundo na última temporada. Entre os 11 finalistas da categoria masculina, o único brasileiro é Raphinha, do Barcelona, que concorre com nomes como Mbappé, Dembélé e Lamine Yamal.
Indicados ao The Best 2025 – Melhor jogador
Ousmane Dembélé (França / PSG)
Achraf Hakimi (Marrocos / PSG)
Harry Kane (Inglaterra / Bayern de Munique)
Kylian Mbappé (França / Real Madrid)
Nuno Mendes (Portugal / PSG)
Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)
Pedri (Espanha / Barcelona)
Raphinha (Brasil / Barcelona)
Mohamed Salah (Egito / Liverpool)
Vitinha (Portugal / PSG)
Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)
