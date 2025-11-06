Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

The Best 2025: Raphinha é o único brasileiro entre os indicados

Atacante do Barcelona concorre ao prêmio de melhor do mundo; Fifa também divulga indicados nas categorias femininas e para seleção da temporada
Tipo Notícia

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os indicados ao prêmio The Best 2025, que reconhece os melhores jogadores e jogadoras do mundo na última temporada. Entre os 11 finalistas da categoria masculina, o único brasileiro é Raphinha, do Barcelona, que concorre com nomes como Mbappé, Dembélé e Lamine Yamal.

Indicados ao The Best 2025 – Melhor jogador

Ousmane Dembélé (França / PSG)

Achraf Hakimi (Marrocos / PSG)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (França / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)

Pedri (Espanha / Barcelona)

Raphinha (Brasil / Barcelona)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)

