Sturm Graz e Nottingham Forest empatam sem gols pela Liga Europa

Gibbs-White perde pênalti, e equipes seguem em posições perigosas, mas ainda dentro da zona de classificação para o mata-mata

Sturm Graz e Nottingham Forest fizeram uma partida sem grandes emoções nesta quinta-feira (6), e ficaram no empate sem gols pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. O time inglês teve a melhor oportunidade do jogo, mas o atacante Morgan Gibbs-White desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Christensen.

Dessa maneira, as equipes seguem em posições arriscadas na tabela, mas na zona de classificação para o mata-mata. Com o resultado, o Nottingham Forest chegou a cinco pontos, na 19ª posição, enquanto o Sturm Graz é o 23º, com quatro.

O Forest volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Leeds às 11h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. O time faz uma péssima campanha na liga inglesa e é o penúltimo colocado, com seis pontos e somente uma vitória em 10 jogos.

Por outro lado, o Sturm Graz recebe o RB Salzburg também no domingo (9), às 13h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Austríaco.