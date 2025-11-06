Stabile diz que foi Depay quem propôs deixar hotel de luxo bancado pelo Corinthians

Presidente afirma que iniciativa partiu do atacante para ajudar o clube a reduzir custos, mas ata do Cori mostra que a diretoria sugeriu mudança / Crédito: Jogada 10

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, afirmou nesta quarta-feira (05/11) que foi Memphis Depay quem se ofereceu para deixar o hotel de luxo onde está hospedado desde que chegou ao clube, em julho. O local, pago pelo Corinthians, tem custo mensal de cerca de R$ 250 mil. “Isso aí partiu dele. Disse que ajudaria o Corinthians a reduzir seus gastos. Partiu do Memphis ter conversado isso conosco. A imprensa está dizendo que partiu do Corinthians, mas não foi. Existe um contrato e vamos cumprir do jeito que está. Agora, se o Memphis quiser trazer esse benefício para o Corinthians, aceitaremos de bom grado”, afirmou Stabile, em entrevista após a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, em Bragança Paulista.

Apesar da fala do presidente, a ata da reunião do Conselho de Orientação (Cori) realizada em 29 de outubro registra uma versão diferente. Afinal, segundo o documento, foi o próprio Stabile quem explicou a Memphis a necessidade de sair do hotel e buscar uma moradia mais barata. “Presidente da Diretoria Sr. Osmar Stabile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para casa/apto com custo menor”, diz o trecho da ata. Durante o encontro com os conselheiros, o dirigente também revelou que o Corinthians deve cerca de R$ 23 milhões a Memphis Depay, valor que engloba luvas pela assinatura do contrato, bonificações por metas atingidas e outras pendências contratuais. “Conversamos com eles, não está documentado ainda, mas, assim que houver recursos disponíveis, vamos pagar”, declarou Stabile.

Presidente do Corinthians também tenta derrubar transfer ban Além disso, o presidente ainda abordou a situação financeira do clube e a tentativa de derrubar o transfer ban imposto pela Fifa desde agosto, que impede o registro de novos atletas por causa de uma dívida de R$ 40 milhões na contratação do zagueiro Félix Torres. “Nesse momento ainda não há um prazo. Estamos trabalhando para buscar recursos e poder pagar. Não é apenas um, temos dois. Há também outros possíveis transfer bans que podem pintar aí. Estamos trabalhando com todo esse montante para resolvermos de imediato. Por imediato, eu digo dezembro”, explicou. Assim, para lidar com as pendências, o Corinthians obteve autorização do Cori para contratar um empréstimo de até R$ 100 milhões, com o objetivo de melhorar o fluxo de caixa e quitar dívidas no fim do ano.