Sport dispensa artilheiro após novo ato de indisciplina

Lanterna do Campeonato Brasileiro e virtualmente rebaixado, clube pernambucano confirma desligamento do atacante Derik Lacerda nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Na noite desta quinta-feira (6), o Sport anunciou que o atacante Derik Lacerda não seguirá no elenco para o restante da temporada. Segundo o clube pernambucano, o jogador acumulou episódios de indisciplina. O mais recente deles, aliás, ocorreu justamente no dia da dispensa, ao “se recusar a participar de parte das atividades de treinamento programadas”. A decisão já foi comunicada ao atleta de 26 anos, ao seu empresário e ao Cuiabá, clube detentor dos seus direitos econômicos e que disputa a Série B do futebol brasileiro em 2025.

Derik, aliás, era o artilheiro do Sport no Campeonato Brasileiro, com seis gols em 17 partidas. Ele vinha se destacando individualmente apesar da campanha ruim do Leão, que ocupa a lanterna da competição e está virtualmente rebaixado. Curiosamente, o atacante foi titular na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na Ilha do Retiro, um dia antes do desligamento. Ele chegou a ser o destaque da arte oficial de escalação divulgada pelo clube. O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos… pic.twitter.com/VNY6L7nxnM — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 6, 2025

