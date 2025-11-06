Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport dispensa artilheiro após novo ato de indisciplina

Lanterna do Campeonato Brasileiro e virtualmente rebaixado, clube pernambucano confirma desligamento do atacante Derik Lacerda nas redes sociais
Na noite desta quinta-feira (6), o Sport anunciou que o atacante Derik Lacerda não seguirá no elenco para o restante da temporada. Segundo o clube pernambucano, o jogador acumulou episódios de indisciplina. O mais recente deles, aliás, ocorreu justamente no dia da dispensa, ao “se recusar a participar de parte das atividades de treinamento programadas”.

A decisão já foi comunicada ao atleta de 26 anos, ao seu empresário e ao Cuiabá, clube detentor dos seus direitos econômicos e que disputa a Série B do futebol brasileiro em 2025.

Derik, aliás, era o artilheiro do Sport no Campeonato Brasileiro, com seis gols em 17 partidas. Ele vinha se destacando individualmente apesar da campanha ruim do Leão, que ocupa a lanterna da competição e está virtualmente rebaixado.

Curiosamente, o atacante foi titular na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na Ilha do Retiro, um dia antes do desligamento. Ele chegou a ser o destaque da arte oficial de escalação divulgada pelo clube.

“O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada.

O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já estão cientes que o mesmo não seguirá para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro Série A.

A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento do Clube.

O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho”.

