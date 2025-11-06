São Paulo volta a treinar no CT, e Pablo Maia passa por exames no tornozelo

São Paulo volta a treinar no CT, e Pablo Maia passa por exames no tornozeloElenco tricolor se reapresentou nesta quinta-feira após empate em 2 a 2 com o Flamengo. Volante sofreu trauma no tornozelo direito
O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (6), no CT da Barra Funda, após empatar em 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. O volante Pablo Maia, que sofreu um trauma no tornozelo direito durante o segundo tempo da partida, passou por exames médicos. No entanto, os resultados devem ficar prontos somente nesta sexta-feira.
Assim, o Tricolor iniciou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, novamente na Vila Belmiro, no sábado (8), às 21h (de Brasília). Vale destacar que o Morumbis está impossibilitado de receber jogos por conta do período de shows que ocorrerão no estádio.
Para o jogo contra o Massa Bruta, o técnico Hernán Crespo terá os retornos do zagueiro Alan Franco e do lateral-esquerdo Enzo Díaz, que cumpriram suspensão automática contra o Flamengo. Afinal, a dupla havia levado o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco.
O Tricolor volta a campo na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Na ocasião, o treinador finalizará a preparação para o confronto de sábado.
Assim, a provável escalação do São Paulo tem: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz (Ferreira); Lucas Moura e Luciano.