São Paulo tem renda maior na Vila em comparação ao último jogo no Morumbis

Mesmo longe de seu estádio, Tricolor arrecadou quase R$ 900 mil, com público de pouco mais de 11 mil torcedores
Impedido de atuar no Morumbis por causa de shows no estádio, o São Paulo tentou compensar a perda esportiva com uma boa arrecadação na Vila Belmiro, no empate por 2 a 2 com o Flamengo, nesta quarta-feira (05/11). O resultado financeiro agradou à diretoria. Afinal, o clube registrou bilheteria bruta de R$ 884.193,50 com 11.228 pagantes, o que representa um ticket médio de R$ 78,74, o segundo mais alto da temporada de 2025.

Os ingressos variaram entre R$ 90 (inteira, arquibancada) e R$ 600 (Lounge Térreo – Único), este último com serviço de open food e open bar. Cerca de 400 bilhetes foram destinados ao setor visitante. O valor médio só ficou atrás do confronto contra a LDU, pela Libertadores, disputado no Morumbis, cujo ingresso médio foi de R$ 152,57.

O desempenho financeiro na Vila superou até partidas recentes no próprio estádio tricolor. No jogo contra o Bahia, no dia 25 de outubro, que marcou a despedida temporária do Morumbis, o São Paulo teve 15.253 pagantes. Contudo, arrecadou R$ 686.708,00, com ticket médio de R$ 45. Bem abaixo do obtido no clássico contra o Flamengo.

A diretoria vê os números como um sinal positivo diante das dificuldades logísticas de mandar jogos fora da capital. O clube voltará à Vila Belmiro no sábado (09/11), às 21h, contra o RB Bragantino, e novamente no dia 23, diante do Juventude. Há ainda a possibilidade de o confronto com o Internacional, no dia 3 de dezembro, também ocorrer no estádio santista, embora a mudança ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

Crespo diz que São Paulo precisa se adaptar à Vila

Após a partida, o técnico Hernán Crespo comentou sobre a experiência de jogar longe do Morumbis e destacou a importância da adaptação às circunstâncias.

“Temos que nos adaptar, é normal que prefiramos jogar no Morumbis, mas no mundo do futebol temos de nos adaptar a esquema tático, a quatro zagueiros, a marcação individual… Quem tem capacidade de adaptação, consegue algo. Se você fica: ‘Não posso jogar, pois prefiro Morumbis’… A vida é adaptação. A gente gosta de jogar lá, mas a situação é essa. Tem de adaptar”, afirmou o treinador.

Mesmo com a troca de casa e a limitação de público, o São Paulo conseguiu transformar o clássico contra o Flamengo em uma noite lucrativa, mantendo bom desempenho financeiro enquanto luta dentro de campo por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

