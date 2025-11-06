São Paulo prega cautela e dosa minutos de Lucas nesta reta final de ano

Desde o retorno aos gramados, camisa 7 ainda não completou noventa minutos e tenta reencontrar a forma que o consagrou / Crédito: Jogada 10

Pouco mais de dois meses após passar por uma artroscopia no joelho direito, Lucas Moura ainda tenta reencontrar o ritmo e a confiança no São Paulo. Desde que voltou aos gramados, o atacante disputou oito partidas, incluindo o empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (5). Apesar da sequência, o camisa 7 ainda não conseguiu atuar um jogo completo nesse período. A cirurgia, realizada no fim de agosto, retirou uma fibrose que vinha causando dores e limitando o desempenho do jogador. Aos poucos, Lucas demonstra evolução física e técnica, voltando a arriscar arrancadas, finalizações de fora da área e jogadas individuais. Características que o transformaram em ídolo tricolor e o levaram ao futebol europeu.

Mesmo assim, o atacante ainda está distante da forma ideal. Em oito partidas, marcou apenas um gol, de pênalti, e não deu assistências. O técnico Hernán Crespo reconhece a importância do jogador, mas também destaca que o processo de readaptação exige tempo e paciência. “Lucas sabe que tem que voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que o mundo conhece. Ele ainda não está nesse nível. Estamos esperando o verdadeiro Lucas Moura e vamos precisar de tempo. Durante o caminho esperamos que faça muitos gols”, disse o treinador após o duelo com o Flamengo. Crespo também demonstrou preocupação com o aspecto físico do camisa 7 e ressaltou a necessidade de cuidado com sua sequência de jogos. “Temos que ter atenção, pois é momento difícil, então cada vez que ele entrar em campo é arriscar. Uma sequência curta, sem tempo, é mais difícil de recuperar”, completou o argentino.