Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo prega cautela e dosa minutos de Lucas nesta reta final de ano

São Paulo prega cautela e dosa minutos de Lucas nesta reta final de ano

Desde o retorno aos gramados, camisa 7 ainda não completou noventa minutos e tenta reencontrar a forma que o consagrou
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pouco mais de dois meses após passar por uma artroscopia no joelho direito, Lucas Moura ainda tenta reencontrar o ritmo e a confiança no São Paulo. Desde que voltou aos gramados, o atacante disputou oito partidas, incluindo o empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (5). Apesar da sequência, o camisa 7 ainda não conseguiu atuar um jogo completo nesse período.

A cirurgia, realizada no fim de agosto, retirou uma fibrose que vinha causando dores e limitando o desempenho do jogador. Aos poucos, Lucas demonstra evolução física e técnica, voltando a arriscar arrancadas, finalizações de fora da área e jogadas individuais. Características que o transformaram em ídolo tricolor e o levaram ao futebol europeu.

Mesmo assim, o atacante ainda está distante da forma ideal. Em oito partidas, marcou apenas um gol, de pênalti, e não deu assistências. O técnico Hernán Crespo reconhece a importância do jogador, mas também destaca que o processo de readaptação exige tempo e paciência.

“Lucas sabe que tem que voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que o mundo conhece. Ele ainda não está nesse nível. Estamos esperando o verdadeiro Lucas Moura e vamos precisar de tempo. Durante o caminho esperamos que faça muitos gols”,  disse o treinador após o duelo com o Flamengo.

Crespo também demonstrou preocupação com o aspecto físico do camisa 7 e ressaltou a necessidade de cuidado com sua sequência de jogos.

“Temos que ter atenção, pois é momento difícil, então cada vez que ele entrar em campo é arriscar. Uma sequência curta, sem tempo, é mais difícil de recuperar”, completou o argentino.

São Paulo espera ter Lucas bem nesta reta final de temporada

O São Paulo tem mais seis compromissos até o fim da temporada, todos com peso direto na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O próximo desafio será no sábado, diante do RB Bragantino, novamente na Vila Belmiro. Na partida contra o Flamengo, Lucas começou no banco, e a tendência é que Crespo continue dosando os minutos do jogador nesta reta final do Brasileirão.

A pausa para a Data Fifa que se aproxima será crucial. Afinal, com tempo para treinar e recuperar a forma, Lucas Moura espera voltar a ser o protagonista que o São Paulo e sua torcida tanto aguardam ver novamente em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar