Samuel Lino rechaça confiança em baixa no Flamengo

Samuel Lino rechaça confiança em baixa no FlamengoAtacante volta a marcar após 15 partidas (dois meses) e comenta empate em 2 a 2 com o São Paulo, nesta quarta-feira (5/11)
O atacante Samuel Lino, do Flamengo, enfim encerrou seu jejum de gols. Ele, que não marcava desde a partida contra o Vitória, no fim de agosto (há 15 jogos), deixou o seu no empate diante do São Paulo, nesta quarta-feira (5/11), e comentou sobre o momento que vive na temporada. O jogador vinha de três jogos seguidos com gols anulados, mas desta vez conseguiu marcar um válido e destacou a importância do ponto conquistado fora de casa.
“Minha confiança nunca é baixa. Acho que tudo é um processo, todo jogador acaba tendo uma má fase. Agora estou voltando a fazer meus números, pude ajudar. Lá contra o Racing (ARG) o gol não valeu, depois teve o contra o Sport, anulado, e hoje contra o São Paulo também anulado antes (no primeiro tempo). Então, fico feliz por estar ajudando. Hoje (quarta) não conseguimos sair com a vitória, mas esse pontinho vai ser importante”, afirmou o atacante.
Samuel também analisou, então, as dificuldades enfrentadas na partida. O São Paulo saiu na frente logo no início e adotou uma postura mais defensiva ao longo do jogo, complicando a vida do Flamengo ainda antes da expulsão de Plata.
“Acho que o mais difícil foi isso. Jogar contra uma linha de cinco é sempre complicado. É um jogo truncado, muito forte defensivamente. Mas a gente conseguiu sair em alguns momentos, criar oportunidades e buscar o gol. A gente conseguiu fazer o segundo gol, achei que o jogo fosse abrir mais. Jogos contra times grandes que jogam com linha de cinco é sempre assim – jogo fechado, uma jogada individual é que destrava tudo”, disse.