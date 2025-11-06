Samuel Lino rechaça confiança em baixa no Flamengo

O atacante Samuel Lino, do Flamengo, enfim encerrou seu jejum de gols. Ele, que não marcava desde a partida contra o Vitória, no fim de agosto (há 15 jogos), deixou o seu no empate diante do São Paulo, nesta quarta-feira (5/11), e comentou sobre o momento que vive na temporada. O jogador vinha de três jogos seguidos com gols anulados, mas desta vez conseguiu marcar um válido e destacou a importância do ponto conquistado fora de casa.

“Minha confiança nunca é baixa. Acho que tudo é um processo, todo jogador acaba tendo uma má fase. Agora estou voltando a fazer meus números, pude ajudar. Lá contra o Racing (ARG) o gol não valeu, depois teve o contra o Sport, anulado, e hoje contra o São Paulo também anulado antes (no primeiro tempo). Então, fico feliz por estar ajudando. Hoje (quarta) não conseguimos sair com a vitória, mas esse pontinho vai ser importante”, afirmou o atacante.