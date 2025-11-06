Rony fala sobre “concorrência” com Hulk e elogia vitória do Atlético sobre o Bahia

Atacante começou o jogo contra o Tricolor no banco e viu o camisa 7 marcar o primeiro gol do Galo, que venceu por 3 a 0

Reserva no Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia na última quarta-feira (5), na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão, o atacante Rony falou sobre a concorrência com Hulk, que iniciou como titular e marcou o primeiro gol da partida.

O jogador não quis falar sobre briga pela titularidade na equipe do Galo. Aliás, Rony adiantou que o técnico Jorge Sampaoli sempre alerta sobre um possível revezamento nos 11 iniciais de cada jogo e que é preciso estar preparado para auxiliar o time.

“Não tem concorrente dentro do nosso elenco. O professor já deixou bem claro para cada atleta que, muitas das vezes, vai ter um jogo que você vai jogar e tem outro que não vai. A gente se prepara ainda mais para quando tiver oportunidade ajudar da melhor maneira possível”, afirmou o camisa 33.

Em seguida, Rony reiterou que não há concorrência por posição no Atlético e elogiou a atuação de Hulk, que chegou a 500 gols na carreira contra o Bahia.

“Mas não tem concorrência, briga por posição, não. Está todo mundo preparado para ajudar da melhor maneira possível. Hoje, mais uma vez, ele escolheu Hulk, e Hulk pode fazer um grande jogo, fez o gol, e fico feliz por ele”.