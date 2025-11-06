Rony fala sobre “concorrência” com Hulk e elogia vitória do Atlético sobre o Bahia

Rony fala sobre “concorrência” com Hulk e elogia vitória do Atlético sobre o BahiaAtacante começou o jogo contra o Tricolor no banco e viu o camisa 7 marcar o primeiro gol do Galo, que venceu por 3 a 0
Reserva no Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia na última quarta-feira (5), na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão, o atacante Rony falou sobre a concorrência com Hulk, que iniciou como titular e marcou o primeiro gol da partida.
O jogador não quis falar sobre briga pela titularidade na equipe do Galo. Aliás, Rony adiantou que o técnico Jorge Sampaoli sempre alerta sobre um possível revezamento nos 11 iniciais de cada jogo e que é preciso estar preparado para auxiliar o time.
“Não tem concorrente dentro do nosso elenco. O professor já deixou bem claro para cada atleta que, muitas das vezes, vai ter um jogo que você vai jogar e tem outro que não vai. A gente se prepara ainda mais para quando tiver oportunidade ajudar da melhor maneira possível”, afirmou o camisa 33.
Em seguida, Rony reiterou que não há concorrência por posição no Atlético e elogiou a atuação de Hulk, que chegou a 500 gols na carreira contra o Bahia.
“Mas não tem concorrência, briga por posição, não. Está todo mundo preparado para ajudar da melhor maneira possível. Hoje, mais uma vez, ele escolheu Hulk, e Hulk pode fazer um grande jogo, fez o gol, e fico feliz por ele”.
Rony diz que o Atlético vem se preparando bem para final da Sul-Americana
Com Jorge Sampaoli, o Atlético disputou 16 partidas, e Rony e Hulk iniciaram entre os titulares em apenas três.
O camisa 33 rasgou elogios à equipe após o triunfo sobre o Tricolor baiano e afirmou que jogos como este, contra um adversário da parte de cima da tabela, preparam a equipe para a decisão da Sul-Americana. Aliás, o Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.
“É muito importante estar vencendo assim, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Esses jogos nos preparam para a nossa grande final. Cada atleta está se preparando o máximo para fazer um grande jogo na final”, comentou Rony, antes de finalizar:
“É muito importante somar no Brasileiro. Temos um elenco muito bom, que poderia estar brigando lá em cima na tabela. Nossa equipe está tratando cada jogo como uma final para poder melhorar. Está todo mundo de parabéns pelo grande jogo que fez. Aqueles que iniciaram e os que entraram no decorrer da partida”.
