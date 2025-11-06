Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roma vence o Rangers e se recupera na Liga Europa

Roma vence o Rangers e se recupera na Liga Europa

Com gols de Soulé e Pellegrini, time comandado pelo técnico Gasperini encerra série de derrotas e segue vivo na briga pelo mata-mata
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Roma venceu o Rangers por 2 a 0 nesta quinta-feira (6), no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória.

LEIA MAIS: De Rossi é o novo técnico do Genoa

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gasperini encerrou a sequência de duas derrotas na Liga Europa e segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. O brasileiro Wesley, ex-Flamengo, saiu do banco de reservas aos 28 minutos do segundo tempo, mas não teve muitas oportunidades de se destacar.

Dessa maneira, a Roma chegou a seis pontos em quatro jogos e subiu para a 18ª posição, na zona de classificação. Por outro lado, o Rangers está em uma situação muito complicada. O time escocês chegou à quarta derrota em quatro jogos na Liga Europa e faz um péssimo início de temporada.

Além disso, o Rangers está distante da briga pela liderança do Campeonato Escocês, com mais de 10 pontos atrás do líder Hearts. Já a Roma está somente com um ponto a menos que o líder Napoli e segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar