Roma vence o Rangers e se recupera na Liga Europa

A Roma venceu o Rangers por 2 a 0 nesta quinta-feira (6), no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gasperini encerrou a sequência de duas derrotas na Liga Europa e segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. O brasileiro Wesley, ex-Flamengo, saiu do banco de reservas aos 28 minutos do segundo tempo, mas não teve muitas oportunidades de se destacar.

Dessa maneira, a Roma chegou a seis pontos em quatro jogos e subiu para a 18ª posição, na zona de classificação. Por outro lado, o Rangers está em uma situação muito complicada. O time escocês chegou à quarta derrota em quatro jogos na Liga Europa e faz um péssimo início de temporada.

Além disso, o Rangers está distante da briga pela liderança do Campeonato Escocês, com mais de 10 pontos atrás do líder Hearts. Já a Roma está somente com um ponto a menos que o líder Napoli e segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano.