Real Madrid confirma lesão de Tchouaméni

Volante sofre problema na coxa esquerda e desfalca o clube e a seleção francesa nas próximas semanas
O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (6) que Aurélien Tchouaméni sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará fora dos próximos compromissos do clube e da seleção francesa. O volante não participará dos jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo contra Ucrânia e Azerbaijão, nem do clássico com o Rayo Vallecano neste fim de semana.

O clube informou em comunicado oficial sobre a situação do volante.

“Após exames realizados pelos médicos do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. A evolução está sob acompanhamento”, diz a nota oficial.

O Real Madrid confirmou a contusão dois dias depois da derrota por 1 a 0 para o Liverpool, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. O clube não revelou o tempo estimado de recuperação, mas, segundo a imprensa espanhola, o jogador deve ficar afastado por cerca de três semanas.

Na atual temporada, Tchouaméni tem 15 partidas disputadas e mais de 1.200 minutos em campo.

