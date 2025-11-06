Presidente do Corinthians critica arbitragem após derrota: ”Uma aberração”

Após derrota para o Red Bull Bragantino, Osmar Stabile reclamou da falta de critério de Edina Alves e exigiu medidas da CBF / Crédito: Jogada 10

A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o RB Bragantino, nesta quarta-feira (05/11), em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou forte revolta nos bastidores do clube. O presidente Osmar Stabile disparou duras críticas à arbitragem de Edina Alves Batista e cobrou “providências” da CBF diante do que classificou como uma atuação “desastrosa”. “Achei uma aberração o que aconteceu aqui hoje. Não estamos discutindo se (o árbitro) é homem, mulher, quem é que está, estamos falando da arbitragem. O critério que foi utilizado, a gente não está discutindo se foi ou não foi, estamos discutindo o critério”, afirmou Stabile, após a partida.

O dirigente corintiano destacou que a falta de padronização nas decisões dos árbitros tem prejudicado o andamento do campeonato. Além disso, pediu mais preparo por parte da Comissão de Arbitragem. “Os critérios não estão sendo bem adotados, a forma que está sendo utilizada não é boa, temos que treinar melhor os árbitros, para que eles usem os mesmos critérios para um lado e para o outro. Os critérios não são bons, a gente vê vários jogos com pênaltis sendo marcados”, acrescentou. Corinthians reclama de expulsões O presidente também questionou as expulsões de José Martínez e Charles, que deixaram o Timão com nove jogadores em campo. “Na questão do Martínez, valeu o amarelo ou o vermelho? Ninguém sabe, tem que perguntar para ela (Edina Alves). Esse critério que estamos criticando. A gente espera que, daqui para frente, a CBF, juntamente com o seu diretor de arbitragem, tome providências. Há pouco tempo, conversei com o diretor de arbitragem, ele pediu paciência para que pudesse resolver. Mas a cada dia a gente percebe mais reclamações. E hoje foi uma aberração”, disse.

Stabile ainda reforçou o sentimento de injustiça pela sequência de decisões tomadas durante o jogo. “Temos vários lances. O do Charles, o do Martínez, que tomou amarelo e depois ela veio com o vermelho… Qual que vale, na verdade? Vale o vermelho, mas ela não tirou o amarelo. Vamos ser prejudicados duas vezes? Não é possível continuar assim”, completou o mandatário. Com a derrota, o Corinthians permaneceu com 42 pontos, estacionado na décima posição do Brasileirão. O time volta a campo no domingo (9), contra o Ceará, na Neo Química Arena.