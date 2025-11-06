Porto sai atrás, mas busca empate contra o Utrecht na Liga Europa

O resultado faz ambas as equipes subirem na tabela, ao menos provisoriamente. Enquanto o Porto vai de 15º para a nona posição, agora com sete pontos, o Utrecht deixa a vice-lanterna (35ª posição) e assume a 32ª colocação, angariando seu primeiro ponto no torneio.

Em jogo quente pela Liga Europa na Holanda, Utrecht e Porto ficaram no 1 a 1, nesta quinta-feira (6/11), pela abertura da quarta rodada da fase de Liga. Jogando no estádio Galgenwaard, os mandantes saíram na frente, mas permitiram o empate portista, com ambos os gols na etapa final.

O jogo

O primeiro tempo foi do Porto, ainda que não conseguisse criar chances claríssimas de gol. Quem abriu o placar, aliás, foi o time da casa. Em uma linda jogada ensaiada, no primeiro momento de perigo do segundo tempo, o Utrecht fez 1 a 0. El-Karouani simulou uma cobrança direta e jogou curto, por dentro da barreira, para Miguel Rodriguez. O craque do time dominou, carregou e soltou um foguete para fazer 1 a 0, levando o estádio Galgenwaard à loucura, aos 3′.

O Porto chegou aos empate aos 19′, após cochilo de Zechiel. Gui chutou colocado, e Barkas fez grande defesa. No rebote, porém, Borja Sainz deixou tudo igual. O clima esquentou na comemoração, quando Gabri Veiga tentou buscar a bola no fundo da rede para acelerar o reinício da partida, empurrando duas vezes o arqueiro adversário. Barkas, então, o encarou e fez um tête-à-tête com o camisa 10 portista, que caiu. O árbitro John Beaton (ESC) não hesitou em expulsá-lo de maneira direta, obrigando o técnico Ron Jans a tirar um jogador de linha (Min) para a entrada de Brouwer, goleiro reserva.

O jogo ficou muito pegado, com faltas em demasia e reclamação de ambas as partes. Apesar das substituições dos dois treinadores, o placar estava destinado a ficar empatado: 1 a 1 e ninguém satisfeito na Holanda.