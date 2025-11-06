Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plata causa incômodo no Flamengo após sucessivas expulsões

Equatoriano recebe terceiro vermelho nos últimos 13 jogos - o segundo nos últimos três - e pode ser punido pela diretoria
As expulsões recentes de Gonzalo Plata começam a gerar incômodo no Flamengo. Na última quarta-feira (5/11), o equatoriano conheceu sua segunda expulsão em três jogos – a terceira em 2025. Dessa forma, atuando com um a menos, o Rubro-Negro cedeu o empate em 2 a 2 para o São Paulo, na Vila Belmiro.

E, segundo informações do “Goal”, em publicação nesta quinta (6/11), a diretoria do Fla deve aplicar multa ao ponta. A punição não será especificamente pelo erro contra o Tricolor paulista, mas pela sucessão de eventos inoportunos. Afinal, o jogador recebeu vermelho nas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes (ARG) e repetiu o feito na semi, diante do Racing (ARG).

Expulsões de Plata no Flamengo

Contra o time de Verón, a diretoria entendeu que houve erro de arbitragem, com o clube conseguindo a revogação da punição de Plata, que pode jogar a partida de volta. Apesar disso, entenderam que o jogador foi imprudente em lances contra os argentinos.

Depois, contra o Racing, a expulsão se deu por uma agressão (sem intensidade) na etapa final. Assim, o Rubro-Negro se viu com um a menos por boa parte do segundo tempo, precisando se virar para segurar o 0 a 0 na pressão do Cilindro de Avellaneda e garantir a vaga na final da Libertadores.

A expulsão contra o São Paulo – mesmo que sem agressão -, também gerou incômodo. Isso porque o Flamengo vencia a partida na Vila Belmiro e atuava bem, com a importante vitória se aproximando. No entanto, ao ficar com um a menos por volta de 30 minutos, a equipe carioca sucumbiu à pressão paulista e levou o empate, desperdiçando dois preciosos pontos na luta pelo título brasileiro. O vermelho foi por solada em Arboleda após chegar atrasado em disputa de bola.

Plata tem 46 partidas pelo Flamengo no ano, anotando cinco gols e nove assistências. Foi titular em 33 ocasiões, entrando em outras 13. Ele chegou ao time de Filipe Luís em 2024, junto ao Al-Sadd (QAT) e já conquistou o título da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.

