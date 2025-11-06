Pedro Lourenço projeta longa parceria com Gabigol no Cruzeiro

Presidente da SAF celeste se diz satisfeito com o atacante, que perdeu espaço durante o Brasileirão, mas segue com contrato até 2028

“O Gabriel tem contrato até 2028. Estamos tranquilos em relação a ele, é um rapaz bacana. Quer jogar, às vezes tem jogado pouco, então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, satisfeitos, esperamos que ele fique por muito tempo com a gente”, disse Pedrinho, em entrevista ao “Tempo Sports”.

O presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, manifestou confiança na permanência de Gabigol e demonstrou satisfação com o desempenho do atacante nesta temporada. Apesar de o camisa 9 ter perdido espaço na equipe titular, o dirigente afirmou que espera manter o jogador por um longo período no clube.

Desde que assumiu o controle da SAF, em abril do ano passado, Pedro Lourenço tratou a chegada de Gabigol como um dos principais objetivos de sua gestão. O atacante, que deixou o Flamengo após o fim do contrato, foi anunciado no início de 2025. O Cruzeiro não adquiriu direitos econômicos do atleta, mas arca com um dos maiores salários do futebol brasileiro, com luvas diluídas ao longo do vínculo de quatro anos.

Gabigol tem bons números, mesmo na reserva do Cruzeiro

Gabigol iniciou a temporada como titular e artilheiro da equipe, mas perdeu espaço no início do Campeonato Brasileiro, após mudanças promovidas pelo técnico Leonardo Jardim. O atacante Kaio Jorge aproveitou a oportunidade, tornou-se o principal nome do setor ofensivo e já soma 22 gols na temporada, liderando a artilharia do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Mesmo com menos minutos, Gabigol segue como vice-artilheiro, com 13 gols, e mantém bons números de aproveitamento. Recentemente, o jogador indicou que discutirá seu futuro ao fim da temporada.

“É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver meus números dentro de campo, são expressivos. Tenho buscado meu espaço, claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz”, afirmou o camisa 9.