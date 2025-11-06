Paulo Nunes brinca e cita promessa de Neto que envolve atacante do São Paulo

Apresentador não acredita na competência ofensiva de jogador do Tricolor Paulista e estabelece meta de gols na temporada / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Neto corre sério riscos de ter que cumprir promessa que envolve Ferreirinha, atacante do São Paulo. Isso porque o jogador anotou um dos gols de sua equipe no empate em 2 a 2 com o Flamengo, na última quarta-feira (5). Dessa maneira, ele alcançou seu oitavo gol na temporada e restam apenas dois para o apresentador do programa “Os Donos da Bola” de São Paulo, da Band, ter que pagar a prenda. Assim, um antigo companheiro de profissão de Neto relembrou a promessa feita. Durante participação em atração no SporTV, Paulo Nunes, em tom de descontração, recordou que há um desafio em curso com o jogador do São Paulo.

“Tem um amigo meu que vai ter que usar sunga, hein?”, destacou o atual comentarista da Globo e do SporTV. A promessa do apresentador ocorreu no dia 10 abril em uma edição do programa “Os Donos da Bola”. Na ocasião, Ferreirinha ainda não havia marcado nem sequer um gol pelo São Paulo no ano. Portanto, em forma de crítica e por desacreditar na competência ofensiva do camisa 11 do São Paulo, o comunicador assegurou que participaria da atração de sunga se o jogador marcasse dez gols no ano. Além disso, recentemente, Neto decidiu adotar um cachorro e escolheu o nome Ferreirinha também para o animal, como forma de homenagear o atacante do Tricolor Paulista. “Eu falei que queria adotar um dos cachorros e adotei. Ele foi trazido hoje. Sabe como se chama um dos cachorros? Ferreirinha. Ferreirinha, até o meu cachorro tem o seu nome”, explicou o ex-jogador.