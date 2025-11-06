Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Invicto em casa diante do rival desde 2017, Verdão tenta manter liderança do Brasileirão em clássico de momentos opostos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pela primeira vez no Brasileirão, Palmeiras e Santos vão realizar o Clássico da Saudade. A partida acontece pela 32ª rodada do torneio, na noite desta quinta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque. Os rivais vivem momentos distintos na competição. O Verdão lidera o campeonato com 65 pontos e quer garantir mais uma rodada na ponta. Já o Alvinegro está na 16ª colocação, com 33 pontos, só dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte, como de praxe, está atenta a todas as movimentações do clássico e inicia sua jornada, ao vivo, às 20h. Cesar Tavares, o camisa 10 da locução esportiva, narra a partida. João Miguel Lotufo está com o microfone em mãos para comentar a partida, enquanto André Bachá é o “cara” da reportagem, no Allianz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar