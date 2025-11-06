Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Pela primeira vez no Brasileirão, Palmeiras e Santos vão realizar o Clássico da Saudade. A partida acontece pela 32ª rodada do torneio, na noite desta quinta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque. Os rivais vivem momentos distintos na competição. O Verdão lidera o campeonato com 65 pontos e quer garantir mais uma rodada na ponta. Já o Alvinegro está na 16ª colocação, com 33 pontos, só dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte, como de praxe, está atenta a todas as movimentações do clássico e inicia sua jornada, ao vivo, às 20h. Cesar Tavares, o camisa 10 da locução esportiva, narra a partida. João Miguel Lotufo está com o microfone em mãos para comentar a partida, enquanto André Bachá é o “cara” da reportagem, no Allianz.