Palmeiras realiza único clássico do Brasileirão no Allianz contra o Santos

Verdão teve que jogar os confrontos contra Corinthians e São Paulo na Arena Barueri por conta de shows que aconteceram em seu estádio

Pela primeira vez na competição, o Verdão vai mandar um clássico dentro de sua casa . Afinal, os duelos contra Corinthians e São Paulo, no primeiro semestre, aconteceram na Arena Barueri, já que o Allianz estava ocupado com a realização de shows.

O Palmeiras entra em campo na noite desta quinta-feira (06) para encarar o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. Além de ser um confronto importante na briga pelo título brasileiro, o Clássico da Saudade traz uma característica bem curiosa.

No primeiro, em abril, o estádio recebia o show da banda System of a Down. Em campo, vitória alviverde por 2 a 0. Já no segundo, que aconteceu no começo do mês de maio, o estádio estava ocupado para a apresentação do cantor Gilberto Gil. Em Barueri, o Palmeiras venceu pelo placar mínimo, com gol de Vitor Roque, nos acréscimos.

Se no Brasileirão a equipe possui um bom aproveitamento como mandante em clássicos, na temporada dentro do Allianz isso não se reflete. O estádio alviverde recebeu cinco confrontos contra os rivais em 2025, com uma vitória, contra o São Paulo, dois empates, contra o Tricolor e Corinthians, e duas derrotas. Ambos os reveses aconteceram contra o Timão, na final do Campeonato Paulista e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

