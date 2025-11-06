Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras homenageia Zé Rafael antes do clássico contra o Santos

Volante, que agora defende o Peixe, atuou por seis anos no Verdão e conquistou 11 títulos com a camisa alviverde
Antes da bola rolar para o clássico entre Palmeiras e Santos, o clube alviverde prestou uma homenagem ao volante Zé Rafael. O jogador defendeu o Verdão por seis temporadas, desde 2019 até o começo deste ano, e deixou o clube para ir para o Alvinegro Praiano.

Ao lado da família, Zé Rafael recebeu, no gramado do Allianz Parque, uma placa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do vice-presidente, Paulo Buosi. Neste ano, o clube realizou homenagens aos jogadores que fizeram parte da geração multicampeã dos últimos anos. Aqueles que não tiveram tempo de receber o ato ainda no clube foram festejados antes de jogos contra, como aconteceu com o atacante Rony, hoje no Atlético Mineiro.

Zé Rafael atuou em 325 partidas com a camisa do Palmeiras e conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores. O volante anotou 25 gols com a camisa alviverde. Para contratar o jogador, o Santos teve que desembolsar a quantia de R$ 15 milhões.

