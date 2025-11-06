Palmeiras homenageia Zé Rafael antes do clássico contra o Santos

Volante, que agora defende o Peixe, atuou por seis anos no Verdão e conquistou 11 títulos com a camisa alviverde

Antes da bola rolar para o clássico entre Palmeiras e Santos, o clube alviverde prestou uma homenagem ao volante Zé Rafael. O jogador defendeu o Verdão por seis temporadas, desde 2019 até o começo deste ano, e deixou o clube para ir para o Alvinegro Praiano.

Ao lado da família, Zé Rafael recebeu, no gramado do Allianz Parque, uma placa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do vice-presidente, Paulo Buosi. Neste ano, o clube realizou homenagens aos jogadores que fizeram parte da geração multicampeã dos últimos anos. Aqueles que não tiveram tempo de receber o ato ainda no clube foram festejados antes de jogos contra, como aconteceu com o atacante Rony, hoje no Atlético Mineiro.