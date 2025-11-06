Palmeiras entra em seleto grupo e arrecada mais de R$ 3 bilhões com vendas na última década

Palmeiras entra em seleto grupo e arrecada mais de R$ 3 bilhões com vendas na última décadaAlviverde supera clubes como Arsenal em arrecadação com venda de atletas. Endrick, Estêvão, Gabriel Jesus e Vitor Reis se destacam
O Palmeiras alcançou um patamar inédito no cenário internacional. De acordo com estudo sobre o mercado de transferências da última década, o Alviverde é o único brasileiro na lista dos 50 maiores vendedores do futebol mundial, acumulando cerca de R$ 3,1 bilhões em vendas desde a temporada 2015/16. Dessa maneira, supera o montante de potências europeias, como o Arsenal, atualmente líder da Premier League, que faturou R$ 2,9 bilhões no mesmo período.
O resultado é fruto de uma estratégia consolidada nas categorias de base. Assim, no período, o clube revelou grandes promessas do futebol brasileiro, como Estêvão, Endrick, Gabriel Jesus, Vitor Reis e Luis Guilherme. Atletas que, além de brilharem em suas passagens pelo profissional, movimentaram cifras milionárias no mercado internacional.
Entre as principais transações, destaca-se a venda de Gabriel Jesus ao Manchester City, em 2016, por 32 milhões de euros (cerca de R$ 121,1 milhões na época). Após cinco anos e meio, uma nova negociação rendeu ainda cerca de R$ 20,2 milhões ao cofres alviverdes. Afinal, o Arsenal contratou o brasileiro junto aos Citizens.
A venda de Endrick ao Real Madrid, fechada em dezembro de 2022, também representa o sucesso da Academia. Afinal, a negociação teve custo inicial de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões), podendo chegar a 60 milhões de euros até 2030, dependendo do cumprimento de metas.
Palmeiras pode ganhar até R$ 368 milhões por Estêvão
Em 2024, foi a vez de Estêvão acertar sua ida ao Chelsea. O acordo pode alcançar cerca de R$ 368 milhões, consolidando o atacante de 17 anos como uma das maiores promessas do futebol brasileiro na atualidade.
Outro marco importante foi a transferência do zagueiro Vitor Reis, negociado no início deste ano por 37 milhões de euros. Aliás, a venda se tornou a maior envolvendo um defensor brasileiro na história. Dessa maneira, superou os 20 milhões de euros pagos pelo PSG ao São Paulo por Lucas Beraldo na temporada anterior.
“O Vitor é fruto de um processo consistente, baseado em acompanhamento técnico, psicológico e de performance. Ele simboliza uma nova geração de defensores brasileiros que chega ao futebol internacional muito mais preparada”, destaca Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, responsável por gerenciar a carreira do atleta.
Clubes que mais faturaram no Mercado da Bola (desde 2015/16)
1 – Chelsea (ING): 1,78 bilhão de euros
2 – Benfica (POR): 1,47 bilhão de euros
3 – Juventus (ITA): 1,28 bilhão de euros
4 – Monaco (FRA): 1,28 bilhão de euros
5 – Borussia Dortmund (ALE): 1,15 bilhão de euros
6 – Barcelona (ESP): 1,12 bilhão de euros
7 – Atlético de Madri (ESP): 1,09 bilhão de euros
8 – Ajax (HOL): 1,08 bilhão de euros
9 – Manchester City (ING): 993,7 milhões de euros
10 – Atalanta (ITA): 949,7 milhões de euros
49 – Palmeiras (BRA): 497,3 milhões de euros
50 – Arsenal (ING): 495 milhões de euros
