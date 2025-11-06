Palmeiras entra em seleto grupo e arrecada mais de R$ 3 bilhões com vendas na última década

Alviverde supera clubes como Arsenal em arrecadação com venda de atletas. Endrick, Estêvão, Gabriel Jesus e Vitor Reis se destacam / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras alcançou um patamar inédito no cenário internacional. De acordo com estudo sobre o mercado de transferências da última década, o Alviverde é o único brasileiro na lista dos 50 maiores vendedores do futebol mundial, acumulando cerca de R$ 3,1 bilhões em vendas desde a temporada 2015/16. Dessa maneira, supera o montante de potências europeias, como o Arsenal, atualmente líder da Premier League, que faturou R$ 2,9 bilhões no mesmo período. O resultado é fruto de uma estratégia consolidada nas categorias de base. Assim, no período, o clube revelou grandes promessas do futebol brasileiro, como Estêvão, Endrick, Gabriel Jesus, Vitor Reis e Luis Guilherme. Atletas que, além de brilharem em suas passagens pelo profissional, movimentaram cifras milionárias no mercado internacional.

Entre as principais transações, destaca-se a venda de Gabriel Jesus ao Manchester City, em 2016, por 32 milhões de euros (cerca de R$ 121,1 milhões na época). Após cinco anos e meio, uma nova negociação rendeu ainda cerca de R$ 20,2 milhões ao cofres alviverdes. Afinal, o Arsenal contratou o brasileiro junto aos Citizens. A venda de Endrick ao Real Madrid, fechada em dezembro de 2022, também representa o sucesso da Academia. Afinal, a negociação teve custo inicial de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões), podendo chegar a 60 milhões de euros até 2030, dependendo do cumprimento de metas. Palmeiras pode ganhar até R$ 368 milhões por Estêvão Em 2024, foi a vez de Estêvão acertar sua ida ao Chelsea. O acordo pode alcançar cerca de R$ 368 milhões, consolidando o atacante de 17 anos como uma das maiores promessas do futebol brasileiro na atualidade. Outro marco importante foi a transferência do zagueiro Vitor Reis, negociado no início deste ano por 37 milhões de euros. Aliás, a venda se tornou a maior envolvendo um defensor brasileiro na história. Dessa maneira, superou os 20 milhões de euros pagos pelo PSG ao São Paulo por Lucas Beraldo na temporada anterior.