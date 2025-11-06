Palmeiras e dupla gaúcha lideram número de sócios-torcedores ativos no Brasil

Na segunda colocação deste ranking, o Inter vê o programa de sócios como uma parte estratégica para o crescimento do clube. Foi o que disse Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Colorado.

Enquanto o Bayern de Munique acaba de ultrapassar o Benfica , tornando-se o clube com mais sócios torcedores no mundo, os clubes brasileiros também vivem um momento de fortalecimento dos programas de associados. Atualmente, Palmeiras, Internacional e Grêmio lideram o ranking nacional de sócios-torcedores ativos, com 181 mil, 146 mil e 101.668 associados, respectivamente.

“A torcida reconhece que a força do Internacional está diretamente ligada ao envolvimento do seu quadro social. O nosso maior patrimônio são os associados: quanto mais torcedores participam, maiores são as receitas, o que possibilita investir e manter o clube como referência. Além disso, a quantidade expressiva de sócios atua diretamente na expansão da marca do Inter por todo o país, reforçando a grandeza da instituição. Por isso, seguimos comprometidos em valorizar e ampliar os benefícios para quem faz parte da família colorada. Oferecemos desde experiências únicas no Beira-Rio em dias de jogo e oportunidades de interação com jogadores, até descontos e vantagens em diversos parceiros comerciais”, disse Nelson Pires.

Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Inter vem reforçando o laço com o torcedor com ações que tentam atrair o colorado para o Beira-Rio. Nas últimas partidas, o clube promoveu iniciativas especiais para sócios, como gratuidade nos ingressos para os titulares dos planos e acompanhantes nos jogos em casa. Além disso, o clube oferece planos a partir de R$30 por mês, com benefícios, descontos e acúmulo de pontos que podem ser trocados por experiências.

Diretor fala em desafio para manter sócios

Para Luiz Guilherme, diretor de clubes da End to End, empresa responsável pela gestão e operação dos programas de sócios de Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, o segredo está em manter o torcedor engajado no dia a dia do clube.

“A sustentabilidade de um programa não está só na entrada de novos sócios, mas principalmente na capacidade de manter os atuais. E isso só acontece quando o torcedor sente que recebe algo de valor. Quando essa percepção falha, o cancelamento é quase certo. Por outro lado, quando o clube consegue entregar valor contínuo e significativo, o programa se torna parte integrante da rotina e da identidade do torcedor”, disse Luiz Guilherme.