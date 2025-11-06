Palmeiras defende tabu de oito anos contra o Santos no Allianz Parque

Invicto em casa diante do rival desde 2017, Verdão tenta manter liderança do Brasileirão em clássico de momentos opostos / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (06/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da disputa direta por objetivos distintos na tabela, o clássico carrega um tabu expressivo. Afinal, o Verdão não perde para o Peixe em seu estádio há oito anos. A única vitória santista no Allianz Parque aconteceu em 30 de setembro de 2017, pela 26ª rodada do Brasileirão daquela temporada. Na ocasião, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, em duelo que ficou marcado como o milésimo clássico da história entre as duas equipes.

Naquele jogo, o Palmeiras, então comandado por Cuca, entrou em campo com Fernando Prass; Mayke, Luan, Juninho e Zé Roberto (Thiago Santos); Tchê Tchê, Jean (Guerra), Moisés e Dudu; Willian (Borja) e Deyverson. O Santos, dirigido por Levir Culpi, atuou com Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Jean Mota (Serginho); Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke). Desde aquele confronto, o domínio palmeirense tem sido absoluto. Em nove encontros desde 2017, somando Paulistão e Brasileirão, o Verdão conquistou oito vitórias e um empate. O último clássico no Allianz terminou com triunfo alviverde por 2 a 0, em abril deste ano, no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, que confirmou mais um título estadual para o clube. Sequência positiva do Palmeiras contra o rival O time de Abel Ferreira também acumula uma sequência de seis vitórias consecutivas sobre o Santos em casa. A última vez que o Palmeiras não venceu o rival no Allianz foi em 23 de fevereiro de 2019. Na ocasião, as equipes empataram sem gols pelo Paulistão.