Pablo Maia sofre trauma no tornozelo e vira dúvida no São Paulo

Pablo Maia recebeu atendimento médico ainda no gramado e tentou permanecer em campo. Contudo, as dores o impediram de continuar. Ele acabou sendo substituído por Alisson, aos 23 minutos da etapa final.

O volante Pablo Maia deixou o campo preocupado durante o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Flamengo , na noite de quarta-feira (05/11), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu um trauma no tornozelo direito após uma dividida com o espanhol Saúl, no segundo tempo da partida.

O atleta passou por um primeiro exame na Vila Belmiro e será reavaliado nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Assim, o departamento médico vai determinar a gravidade da lesão e o tempo estimado de recuperação.

São Paulo terá retornos contra o RB Bragantino

A possível ausência de Pablo Maia é motivo de atenção para o técnico Hernán Crespo. Isso porque o argentino já vem lidando com desfalques importantes por lesão e suspensão. Por outro lado, o treinador argentino terá reforços confirmados para o confronto de sábado (08/11), novamente na Vila Belmiro, às 21h, contra o RB Bragantino. Afinal, os defensores Alan Franco e Enzo Díaz, que cumpriram suspensão diante do Flamengo, estão à disposição.

O São Paulo segue na briga direta por uma vaga na Libertadores e busca manter a sequência de bons resultados na reta final do Brasileirão.

