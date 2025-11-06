Oswaldo de Oliveira rebate Carlinhos Bala ao citar títulos de forma irônica

“Envia esses títulos para ele e avisa que foram todos sem treinos, só entregando a camisa”, debochou o técnico.

A controversa afirmação de Oswaldo de Oliveira sobre técnicos estrangeiros no Brasil fez o profissional se tornar alvo de crítica do ex-atacante Carlinhos Bala. A atitude repercutiu e a “ESPN” contactou o comandante para questioná-lo sobre a reação do seu antigo atleta. Assim, optou por respondê-lo em tom de deboche ao citar suas conquistas em sua carreira como treinador.

2013 – Carioca Championship (Botafogo)

2018 – Emperor’s Cup (Urawa Reds)”, acrescentou o comandante.

A origem do caso do técnico e Carlinhos Bala

Oswaldo de Oliveira e Carlinhos Bala trabalharam juntos no Cruzeiro em 2006 logo depois de se destacar no Sport. O contato dos dois foi curto, mas suficiente para desagradar ao jogador, que abriu o jogo anos mais tarde em uma entrevista.

“Quem me contratou lá foi o PC (Paulo César Gusmão). Quando ele saiu, chegou o Oswaldo, o entregador de camisa”, disse Carlinhos Bala à época. Depois de rescindir contrato com o Cruzeiro, ele voltou ao Sport para ser campeão da Copa do Brasil em 2008.

Oswaldo de Oliveira cria cenário de constrangimento

As declarações de Oswaldo de Oliveira, feitas na última terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, provocaram muito desconforto na CBF. Afinal, o ex-treinador criticou a “invasão” de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e declarou que torce para um brasileiro retomar o comando da Seleção. Mesmo após a repercussão negativa de seu comentário, feito aos olhos de Carlo Ancelotti, Oswaldo declarou que não pedirá desculpas.

“Não vou me desculpar por algo que eu não falei. Quero que o Ancelotti tenha boa sorte na Copa do Mundo, nos traga o título e que, depois, quando deixar a Seleção Brasileira, um treinador brasileiro assuma. O momento foi inoportuno. Quis valorizar o treinador brasileiro. Não sou contra o estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção, especialmente, seja brasileiro”, disse.

