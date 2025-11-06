Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oswaldo de Oliveira rebate Carlinhos Bala ao citar títulos de forma irônica

Carlinhos Bala aproveitou polêmica declaração sobre a presença de treinadores estrangeiros para criticar seu ex-comandante
A controversa afirmação de Oswaldo de Oliveira sobre técnicos estrangeiros no Brasil fez o profissional se tornar alvo de crítica do ex-atacante Carlinhos Bala. A atitude repercutiu e a “ESPN” contactou o comandante para questioná-lo sobre a reação do seu antigo atleta. Assim, optou por respondê-lo em tom de deboche ao citar suas conquistas em sua carreira como treinador.

“Envia esses títulos para ele e avisa que foram todos sem treinos, só entregando a camisa”, debochou o técnico.

Em seguida, encaminhou seu histórico de conquistas.

“1999 – Paulista Championship (Corinthians

1999 – Brazilian League (Corinthians)

2000 – FIFA World Club Championship (Corinthians)

2000 – Mercosul e João Avelange (Vasco)

2002 – Paulista Superchampionship (São Paulo)

2007 – Emperor’s Cup (Kashima Antlers)

2007 – J.League (Kashima Antlers)

2008 – J.League (Kashima Antlers)

2009 – J.League (Kashima Antlers), Jomo Cup (J.League All Stars x K.League All Stars) e Japanese Supercup (Kashima Antlers)

2010 – Emperor’s Cup (Kashima Antlers)

2010 – Japanese Supercup (Kashima Antlers)

2011 – Nabisco Cup (Kashima Antlers)

2013 – Carioca Championship (Botafogo)

2018 – Emperor’s Cup (Urawa Reds)”, acrescentou o comandante.

A origem do caso do técnico e Carlinhos Bala

Oswaldo de Oliveira e Carlinhos Bala trabalharam juntos no Cruzeiro em 2006 logo depois de se destacar no Sport. O contato dos dois foi curto, mas suficiente para desagradar ao jogador, que abriu o jogo anos mais tarde em uma entrevista.

“Quem me contratou lá foi o PC (Paulo César Gusmão). Quando ele saiu, chegou o Oswaldo, o entregador de camisa”, disse Carlinhos Bala à época. Depois de rescindir contrato com o Cruzeiro, ele voltou ao Sport para ser campeão da Copa do Brasil em 2008.

Oswaldo de Oliveira cria cenário de constrangimento

As declarações de Oswaldo de Oliveira, feitas na última terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, provocaram muito desconforto na CBF. Afinal, o ex-treinador criticou a “invasão” de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e declarou que torce para um brasileiro retomar o comando da Seleção. Mesmo após a repercussão negativa de seu comentário, feito aos olhos de Carlo Ancelotti, Oswaldo declarou que não pedirá desculpas.

“Não vou me desculpar por algo que eu não falei. Quero que o Ancelotti tenha boa sorte na Copa do Mundo, nos traga o título e que, depois, quando deixar a Seleção Brasileira, um treinador brasileiro assuma. O momento foi inoportuno. Quis valorizar o treinador brasileiro. Não sou contra o estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção, especialmente, seja brasileiro”, disse.

