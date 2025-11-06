Oswaldo de Oliveira não pedirá desculpas após polêmica com Ancelotti

“Não vou me desculpar por algo que eu não falei. Quero que o Ancelotti tenha boa sorte na Copa do Mundo, nos traga o título e que, depois, quando deixar a Seleção Brasileira, um treinador brasileiro assuma. O momento foi inoportuno. Quis valorizar o treinador brasileiro. Não sou contra o estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção, especialmente, seja brasileiro”, disse Oswaldo de Oliveira.

As declarações de Oswaldo de Oliveira nesta terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, gerou desconforto na CBF. Afinal, o ex-treinador criticou a “invasão” de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e declarou que torce para um brasileiro retomar o comando da Seleção. Apesar do comentário em frente a Carlo Ancelotti, Oswaldo declarou que não pedirá desculpas.

Em evento que contou com a presença do técnico Carlo Ancelotti, que recebeu homenagem, os ex-treinadores Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão se manifestaram contrário aos estrangeiros no país. Principalmente no comando da Seleção Brasileira. Os comentários, no entanto, não foram bem recebidos. Diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio repudiou.

“Oswaldo me ligou duas vezes. Não atendi e não vou atender. Bloqueei. Ele não tem a dimensão do estrago que fez. Era o início de uma relação institucional muito importante para os treinadores e para a FBTF. Só que agora, mediante todas as colocações que a CBF fez para a gente, através de diretores, isso tudo foi por água abaixo, por força de um cara desequilibrado que foi ali e falou um monte de m…”, afirmou.

Filho de Ancelotti lamenta episódio

Filho de Carlo Ancelotti e técnico do Botafogo, Davide se manifestou sobre o episódio pela primeira vez. Dessa forma, após a vitória do Glorioso sobre o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, o treinador italiano lamentou que uma discussão “antiga” ainda tenha espaço no Brasil.

“É uma discussão um pouco antiga. Há treinadores estrangeiros em todas as ligas do mundo, temos jogadores e treinadores de fora do país. É bonito. Se você olha a Premier League (primeira divisão do Campeonato Inglês), já não é o futebol inglês dos anos 90. É como a sociedade toda, há integração. Falar em 2025 de treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros é uma coisa antiga”, comentou.