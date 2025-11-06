Na lista de melhores do mundo, veja extravagâncias do hotel que mora Memphis Depay

O empreendimento dispõe de seis opções gastronômicas, spa, espaço para eventos e uma série de luxos, além de reconhecimento artístico nacional

A estrutura contratual oferecida pelo Corinthians ao atacante Memphis Depay segue gerando grande repercussão nos bastidores do futebol brasileiro. Neste contexto, a hospedagem do astro no Rosewood São Paulo, hotel de luxo localizado na região da Avenida Paulista, se tornou uma das pautas mais comentadas dos últimos dias — sobretudo pelas regalias.

O hotel, aliás, se destaca como o segundo mais sofisticado do Brasil e só perde para o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A suíte ocupada pelo camisa 10, com custo mensal de R$ 250 mil, é paga integralmente pelo clube e conta com uma série de regalias incomuns mesmo no ambiente esportivo de alto padrão.

Inicialmente, noticiou-se que a informação sobre uma possível saída de Memphis do hotel constava na ata da reunião do CORI (Conselho de Orientação) do clube. A repercussão, porém, fez com que o presidente Osmar Stabile esclarecesse que a decisão de deixar o local partiu do próprio camisa 10, como forma de aliviar as finanças da equipe.

Mordomias personalizadas

O craque está instalado na Penthouse Suite do Rosewood, a mais luxuosa do hotel. Localizada no topo do edifício, a acomodação de três andares possui 900 metros quadrados, vista panorâmica, jardim privativo e piscina de borda infinita.

O espaço pode acomodar até oito pessoas em quatro camas king size, distribuídas em diversos ambientes. Além disso, reúne quatro banheiros completos e dois lavabos, junto a uma sala de estar, área de jantar e escritório.