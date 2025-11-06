Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na lista de melhores do mundo, veja extravagâncias do hotel que mora Memphis Depay

O empreendimento dispõe de seis opções gastronômicas, spa, espaço para eventos e uma série de luxos, além de reconhecimento artístico nacional
A estrutura contratual oferecida pelo Corinthians ao atacante Memphis Depay segue gerando grande repercussão nos bastidores do futebol brasileiro. Neste contexto, a hospedagem do astro no Rosewood São Paulo, hotel de luxo localizado na região da Avenida Paulista, se tornou uma das pautas mais comentadas dos últimos dias — sobretudo pelas regalias. 

O hotel, aliás, se destaca como o segundo mais sofisticado do Brasil e só perde para o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A suíte ocupada pelo camisa 10, com custo mensal de R$ 250 mil, é paga integralmente pelo clube e conta com uma série de regalias incomuns mesmo no ambiente esportivo de alto padrão.

Inicialmente, noticiou-se que a informação sobre uma possível saída de Memphis do hotel constava na ata da reunião do CORI (Conselho de Orientação) do clube. A repercussão, porém, fez com que o presidente Osmar Stabile esclarecesse que a decisão de deixar o local partiu do próprio camisa 10, como forma de aliviar as finanças da equipe. 

Mordomias personalizadas

O craque está instalado na Penthouse Suite do Rosewood, a mais luxuosa do hotel. Localizada no topo do edifício, a acomodação de três andares possui 900 metros quadrados, vista panorâmica, jardim privativo e piscina de borda infinita.

O espaço pode acomodar até oito pessoas em quatro camas king size, distribuídas em diversos ambientes. Além disso, reúne quatro banheiros completos e dois lavabos, junto a uma sala de estar, área de jantar e escritório.

A suíte conta com itens e serviços de padrão internacional: televisão de 136 polegadas, chef exclusivo e segurança particular. Mas ainda há serviços como gerente de relacionamento, motorista 24 horas e carro blindado disponíveis ao astro.

O Corinthians arca com todas as despesas mensais da hospedagem. O que inclui, por exemplo, alimentação com cardápio personalizado, seleção de vinhos, champanhes e destilados premium.

Outros detalhes da hospedagem incluem roupa de cama italiana Trousseau, travesseiros de penas e antialérgicos. O astro ainda recebe produtos de higiene veganos, kit de mixologia, roupões Ploh e serviço de engraxate no local. 

Contrato de Depay com o Corinthians 

Além da hospedagem de alto padrão, o contrato inclui uma série de exigências adicionais para garantir o bem-estar do jogador. O clube disponibilizou um apartamento para seu assessor pessoal, junto à segurança armada particular e dois carros blindados com motoristas exclusivos.  

Rosewood: arte, luxo e exclusividade

Inaugurado em 2021, o Rosewood São Paulo está situado em um complexo histórico restaurado da Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista. Com 181 acomodações entre quartos e suítes, o hotel também ganha destaque por sua proposta cultural: há 450 obras de arte contemporânea espalhadas pelas instalações.

O empreendimento dispõe de seis opções gastronômicas, spa, academia com personal, espaço para eventos e serviço de mordomo. Os valores das diárias variam entre R$ 4 mil e R$ 30 mil, dependendo da categoria do quarto escolhido.

